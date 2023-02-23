Ловчев прокомментировал дебют Дзюбы за «Локомотив»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о дебюте нападающего Артема Дзюбы за «Локомотив» в матче Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«В первом тайме Дзюбу просто не видел. А во втором он стал заметной фигурой – «Локо» стал доставлять мяч к штрафной.

И приобретение Дзюбы хорошее — рядом с ним вырастут молодые. Видно, что Дзюба, работая индивидуально, подготовился хорошо», – написал Ловчев в телеграме.

34-летний Дзюба перешел в «Локо» 2 недели назад.

Вчера он дебютировал за новую команду в кубковом матче со «Спартаком» (0:1).

Форварда признали лучшим игроком встречи.

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