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  • Президент «Урала» предложил проводить Суперкубок России за границей

Президент «Урала» предложил проводить Суперкубок России за границей

23 февраля 2023, 14:19
4

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что матч за Суперкубок России можно проводить за границей.

– Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок. Это мое мнение.

– Вы не собираетесь выносить этот вопрос на повестку на общем собрании РПЛ?

– Нам пока до этого далеко. Когда будет время, тогда и посмотрим. В любом случае обычно все стараются повести Суперкубок перед началом сезоном. У нас летом всегда тепло, а в арабских странах слишком жарко. Так что в это время матч можно проводить и у нас.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (4)
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E5
1677152850
действительно! а то уж слишком много народу ходит на футбол.
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Назарян
1677153195
наверное у гос Иванова денег до хуа
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jek718875
1677158742
Огласите пожалуйста весь список стран
Ответить
zigbert
1677179823
Кто только пойдет на наши клубы за границей?
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