Президент «Урала» предложил проводить Суперкубок России за границей

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что матч за Суперкубок России можно проводить за границей.

– Кубок России надо играть в нашей стране. Вот Суперкубок, из-за которого часто проводятся дискуссии, можно проводить за рубежом. Мы видели, что Суперкубок Испании или Италии проводили в Саудовской Аравии, Катаре. Там можно играть Суперкубок. Это мое мнение.

– Вы не собираетесь выносить этот вопрос на повестку на общем собрании РПЛ?

– Нам пока до этого далеко. Когда будет время, тогда и посмотрим. В любом случае обычно все стараются повести Суперкубок перед началом сезоном. У нас летом всегда тепло, а в арабских странах слишком жарко. Так что в это время матч можно проводить и у нас.

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?