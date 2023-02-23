Агент Баринова ответил, предлагал ли «Локомотив» игроку продлить контракт

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщил, что вопрос заключения нового соглашения с клубом пока не обсуждался.

«Мечта о Европе остаeтся. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, – будем общаться.

Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока «Локо» не начинал разговоры о новом соглашении.

Как я понимаю, клуб сейчас думает о более насущных вещах, хотят встать на путь положительных результатов.

Мы пока никаких предложений не получали», – сказал агент.

26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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