Агент Баринова ответил, предлагал ли «Локомотив» игроку продлить контракт

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, сообщил, что вопрос заключения нового соглашения с клубом пока не обсуждался.
«Мечта о Европе остаeтся. Если будет достойное предложение и вариант, который устроит всех, – будем общаться.
Контракт у Димы истекает летом 2024 года. Пока «Локо» не начинал разговоры о новом соглашении.
Как я понимаю, клуб сейчас думает о более насущных вещах, хотят встать на путь положительных результатов.
Мы пока никаких предложений не получали», – сказал агент.
- 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»