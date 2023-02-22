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    «У «Локомотива» забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба – об отмененном мяче в ворота «Спартака»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не согласен с отменой гола Станислава Магкеева в ворота «Спартака» в кубковом матче (0:1).

    «Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного. Уже скоро следующий матч будет со «Спартаком», – сказал Дзюба.

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.02.2023 23:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +59

      Бригадный 23 февраля, 17:33

      Дзюба побаивается правду сказать. Не забрали гол, а украли. Пересматривал я этот гол в замедленной съемке. Чистый гол. Но судейка решил подыграть хрюканам. Кстати, судейка и в первом тайме на хрюканов работал. Но - более тонко.

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      Рейтинг: +332

      эд100 > Бригадный 24 февраля, 17:41

      ты из под какого дивана вылез, эксперт недоношенный. мне тоже не все правила нравятся. но пока они есть, других решений быть не может. учи матчасть

      0
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 23 февраля, 10:38

      Дзюба прав.Судейская грязь на лицо,грязная победа не красит такой клуб как Спартак.

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      Рейтинг: +67331

      portero 23 февраля, 08:50

      Мне кажется на ЧМ была ситуация что игрок из офсайда участвовал в эпизоде прикрывая своего, там засчитали , здесь нет (эдесь ВАР отработал). Посмотрим как дальше будут трактоаать эти эпизоды....
      Думаю так и будут эти споры, потому как это не всегда будет объективно.

      2
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      Рейтинг: +2919

      Play > portero 23 февраля, 11:42

      дело в том, что нас уже приучили, что одинаковые спорные эпизоды, могут в течение одного игрового дня трактоваться по-разному. Отсюда и вытекают эти бесконечные споры. Да, ты прав, никуда от них не деться.

      1
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      Рейтинг: +2919

      Play 23 февраля, 08:23

      Отвыкай, это Зениту засчитывают всё подряд. Нападающий, находясь вне игры, блокирует доступ к мячу двум защитникам. Даже если забивает другой игрок, не находящийся в оффсайде, это прямое участие в эпизоде, судья правильно разобрался.

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      Рейтинг: +696

      ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 07:04

      Хряки без поддержки судей выиграть не в состоянии. Гыгыгы

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      Рейтинг: +332

      эд100 > ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 08:34

      ...сколько же ********* земля русская носит...

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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 23 февраля, 00:46

      тупой ушлёпок каратцюпа вздумал всех учить футбольным правилам??

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      Рейтинг: +17285

      Barmaleushka 22 февраля, 23:45

      "Началась в деревне дискотека" ! Забивать надо 100% моменты , а не издеть после матча . Свой промах то не хочет прокомментировать ?

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      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная > Barmaleushka 23 февраля, 00:13

      Адекватно.

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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Barmaleushka 23 февраля, 10:42

      Не думал, что буду вынужден плюсануть !!!

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