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  • «У «Локомотива» забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба – об отмененном мяче в ворота «Спартака»

«У «Локомотива» забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба – об отмененном мяче в ворота «Спартака»

22 февраля 2023, 23:19
9

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не согласен с отменой гола Станислава Магкеева в ворота «Спартака» в кубковом матче (0:1).

«Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного. Уже скоро следующий матч будет со «Спартаком», – сказал Дзюба.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (9)
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rammax fcsm
1677102394
тупой ушлёпок каратцюпа вздумал всех учить футбольным правилам??
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1677129811
Отвыкай, это Зениту засчитывают всё подряд. Нападающий, находясь вне игры, блокирует доступ к мячу двум защитникам. Даже если забивает другой игрок, не находящийся в оффсайде, это прямое участие в эпизоде, судья правильно разобрался.
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portero
1677131433
Мне кажется на ЧМ была ситуация что игрок из офсайда участвовал в эпизоде прикрывая своего, там засчитали , здесь нет (эдесь ВАР отработал). Посмотрим как дальше будут трактоаать эти эпизоды.... Думаю так и будут эти споры, потому как это не всегда будет объективно.
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gennadiy
1677137934
Дзюба прав.Судейская грязь на лицо,грязная победа не красит такой клуб как Спартак.
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Бригадный
1677162792
Дзюба побаивается правду сказать. Не забрали гол, а украли. Пересматривал я этот гол в замедленной съемке. Чистый гол. Но судейка решил подыграть хрюканам. Кстати, судейка и в первом тайме на хрюканов работал. Но - более тонко.
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