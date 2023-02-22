«У «Локомотива» забрали гол. Такое надо засчитывать». Дзюба – об отмененном мяче в ворота «Спартака»

Дзюба побаивается правду сказать. Не забрали гол, а украли. Пересматривал я этот гол в замедленной съемке. Чистый гол. Но судейка решил подыграть хрюканам. Кстати, судейка и в первом тайме на хрюканов работал. Но - более тонко.
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба не согласен с отменой гола Станислава Магкеева в ворота «Спартака» в кубковом матче (0:1).
«Гол у Магкеева забрали. Такое надо засчитывать. Плечом красиво забил — изящно промахнулся головой. Такие вещи нужно засчитывать, чтобы было интересно. Но ничего страшного. Уже скоро следующий матч будет со «Спартаком», – сказал Дзюба.
- Судья Владислав Безбородов отменил гол Магкеева во 2-м тайме из-за офсайда у Франсуа Камано.
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