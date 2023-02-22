«Пациент скорее жив, чем мертв». Дзюба оценил свой дебют за «Локо» против «Спартака»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил свою форму после кубкового матча против «Спартака» (0:1).

«Тьфу– тьфу–тьфу, и прессинговать можем, оказывается, и бегать. Так что пациент скорее жив, чем мертв.

Спасибо Диме Ишанькину, который меня готовил. Я спокойно выдержал 90 минут», – сказал Дзюба.

Контракт Дзюбы рассчитан до лета.

Он признан лучшим игроком матча против «Спартака».

Дзюба – воспитанник «Спартака».

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