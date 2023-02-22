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    «Пациент скорее жив, чем мертв». Дзюба оценил свой дебют за «Локо» против «Спартака»

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба оценил свою форму после кубкового матча против «Спартака» (0:1).

    «Тьфу– тьфу–тьфу, и прессинговать можем, оказывается, и бегать. Так что пациент скорее жив, чем мертв.

    Спасибо Диме Ишанькину, который меня готовил. Я спокойно выдержал 90 минут», – сказал Дзюба.

    • Контракт Дзюбы рассчитан до лета.
    • Он признан лучшим игроком матча против «Спартака».
    • Дзюба – воспитанник «Спартака».

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    22.02.2023 22:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +819

      Таврида 23 февраля, 00:06

      Поциэнт скорее поциэнт, чем жив.

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    • ...
      Рейтинг: +2389

      serglider 23 февраля, 00:01

      Угу, осталось только начать забивать! А вот с этим у Дзюбы проблемы. При чем тянуться они, с тех пор когда он играл в Турции.

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