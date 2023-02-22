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    Мостовой считает, что судья ошибочно отменил гол «Локо» в ворота «Спартака»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил кубковый матч «Локомотив»«Спартак» (0:1).

    «Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество. Первый тайм остался полностью за «Спартаком», второй – за «Локомотивом».

    Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Кристофер Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?» – сказал Мостовой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    22.02.2023 22:44
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5219

      ААМ 23 февраля, 08:45

      Гол на усмотрение судей. Но скорее был, чес не был. Спартак показал , что его игра пока ещё сырая.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +696

      ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 07:06

      Стыдно за судейский корпус. Как харчевались у фердуна, так по привычке и остались в Тарасовке. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > ПалкоВводецъ (returned) 23 февраля, 11:38

      ...относительно харчевания не знаю,НО ГОЛ забит правильно и мне стыдно за этого "судью". Позор таким судьям.Помните когда судить приглашали из-за бугра? Правители нашего футбола тогда расписались в своей не компетенции всему футбольному сообществу показали коррупцию в российском футболе.ИМХО.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Diminio 23 февраля, 03:42

      Мостик прогнулся

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      АлексМак 22 февраля, 23:31

      Прав в этот раз Мост

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      Нуф-Нуф 22 февраля, 22:54

      Ну ты Санек и свол...

      3
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      Рейтинг: +101187

      sv1969 > Нуф-Нуф 23 февраля, 11:16

      А Вы разве не знали? Он мне напоминает Червя!

      1
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      Рейтинг: +2025

      jek718875 22 февраля, 22:51

      Из Мостового тренер не получился, теперь он решил стать судьёй

      3
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      Рейтинг: +13460

      Алексей З 22 февраля, 22:50

      Саша , а на Денисове был пенальти ? Толчок в спину или в мороз всё можно , для сугрева ?

      5
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Алексей З 22 февраля, 22:59

      Думаю, оба момента пограничные и на усмотрение судьи - так что 1:1 ...

      1
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