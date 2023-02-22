Мостовой считает, что судья ошибочно отменил гол «Локо» в ворота «Спартака»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил кубковый матч «Локомотив» – «Спартак» (0:1).

«Многие были противниками проведения матча из‑за морозов, но игра вышла хорошая, поле было нормального качество. Первый тайм остался полностью за «Спартаком», второй – за «Локомотивом».

Судья, конечно, допустил ошибку, не засчитав гол «Локомотива». Гол чистый, глупо отменять такое, те люди, которые стояли вдалеке, не могли принимать участие в эпизоде. Кристофер Мартинс бы так и смотрел на гол с открытым ртом. Может, еще будем отменять голы из‑за того, что болельщики кричат с первых рядов?» – сказал Мостовой.

Матч обслуживал в поле петербуржец Владислав Безбородов.

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