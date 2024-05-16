Обращение Торопа к болельщикам после травмы в матче с «Зенитом»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп рассказал о своем состоянии после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 4:5).

«Друзья! Спасибо всем за слова поддержки. Чувствую себя, конечно, неважно, но не падаю духом. Больше переживаю, что не смогли выйти в Суперфинал. Ребята сегодня бились и друг за друга, и за меня – и я это ощущаю. Мы вместе всегда, всегда – ЦСКА.

P.S. Вова – красавчик!

Ваш Слава Тороп» – говорится в сообщении.