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    • «Зенит» – ЦСКА: прогноз на финал Кубка России в верхней сетке, 2-й этап, 15 мая

    «Зенит» – ЦСКА: прогноз на финал Кубка России в верхней сетке, 2-й этап, 15 мая

    В среду, 15 мая, «Зенит» в ответном матче финала Кубка России (верхняя сетка), путь команд РПЛ, сыграет с московским ЦСКА. Встреча начнется в 20:45 по московскому времени. Отметим, в первой финальной встрече команды сыграли со счетом 1:1.

    «Зенит»

    Подопечные Сергея Семака попали в игровой кризис – команда в последних пяти матчах дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. «Зенит» забил два гола и пропустил шесть мячей.

    В предыдущем матче петербуржцы дома уступили как раз ЦСКА – 0:1.

    ЦСКА

    Подопечные Владимира Федотова в последних пяти матчах трижды сыграли вничью, по разу выиграли и проиграли. Команда забила пять голов и пропустила шесть мячей.

    В предыдущей встрече ЦСКА на выезде обыграл «Зенит» в матче чемпионата России по футболу – 1:0.

    Прогноз на матч «Зенит» – ЦСКА

    В трех последних очных встречах команд были зафиксированы две ничьи, еще в одном матче победил ЦСКА. В предстоящем поединке, несмотря на невыразительные результаты петербуржцев, «Зенит» фаворит встречи. Поставим на победу подопечных Сергея Семака – 1.85.

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    Источник: «Бомбардир»

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