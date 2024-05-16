Алип принес извинения Торопу

Защитник «Зенита» Нуралы Алип принес извинения вратарю ЦСКА Владиславу Торопу после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 5:4). В результате их столкновения голкипер получил серьезную травму.

«Я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло.

Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», – написал Алип в соцсети.