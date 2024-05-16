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    Алип принес извинения Торопу

    Защитник «Зенита» Нуралы Алип принес извинения вратарю ЦСКА Владиславу Торопу после ответного матча финала Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти 5:4). В результате их столкновения голкипер получил серьезную травму.

    «Я бы хотел извиниться перед Владиславом Торопом и от всей души пожелать ему здоровья. Я шел на мяч и совершенно не хотел причинить ему вред. Очень сожалею и переживаю, что это произошло.

    Владислав, я надеюсь, ты сможешь быстро поправиться и вернуться на поле», – написал Алип в соцсети.

    • У Торопа диагностирован двойной перелом костей лицевого черепа.
    • Вратарь точно не вернется на поле до конца сезона.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (4)
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    Semenycch
    1715847106
    Хорошие, добрые слова.
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    ...уефан
    1715848057
    ...это нормально, что извинения принёс, по-человечески...
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    Таврида
    1715849370
    По-людски поступил, респект.
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    Алексей З
    1715849603
    Всё верно , молодец , хотя и не было его вины , ИГРОВОЙ МОМЕНТ.
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