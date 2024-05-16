Шайхутдинов прокомментировал действия Алипа в эпизоде с Торопом

Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов после ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 4:5) сказал, что защитник петербуржцев Нуралы Алип слишком жестко сыграл в эпизоде, когда травму получил вратарь москвичей Владислав Тороп.

– Как отреагировал на эпизод с Торопом?

– Казалось, обычный момент – человек играет на выходе. Соперник пошeл слишком жестоко, неправильно. Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если не успевает на мяч, он виноват. Вводить специальные правила, что вратаря нельзя трогать не надо, это бред.