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    • Шайхутдинов прокомментировал действия Алипа в эпизоде с Торопом

    Шайхутдинов прокомментировал действия Алипа в эпизоде с Торопом

    Голкипер ЦСКА Владимир Шайхутдинов после ответного финального матча Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, по пенальти 4:5) сказал, что защитник петербуржцев Нуралы Алип слишком жестко сыграл в эпизоде, когда травму получил вратарь москвичей Владислав Тороп.

    – Как отреагировал на эпизод с Торопом?

    – Казалось, обычный момент – человек играет на выходе. Соперник пошeл слишком жестоко, неправильно. Нападающий должен понимать, куда и зачем он прыгает. Если не успевает на мяч, он виноват. Вводить специальные правила, что вратаря нельзя трогать не надо, это бред.

    • После столкновения Тороп не смог продолжить игру. Позднее стало известно, что он получил двойной перелом лицевой кости черепа и тяжeлое сотрясение мозга.
    • Оставшуюся часть матча в воротах ЦСКА провел 19‑летний Шайхутдинов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (15)
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    fakeid
    1715843147
    алип вообще не видел вратаря, поскольку был к нему спиной. зачем тороп с разгона влетел на него сзади - спросите у него.
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    Красногвардейчик
    1715843165
    У меня вопрос....почему этому казаху узкоглазому с лишней хромосомой, даже ЖК Кукуян не показал? Наверное Миллер с трибуны дал указание
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    Таврида
    1715843540
    Если бы Тороп нормально, по-вратарски, с коленом вперед выходил, то Алип бы в больницу улетел. А так, да, Владислав просто добряк...
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    Алексей З
    1715844158
    Игровой момент , всё бывает . Покажите ему последний прыжок Серёжи Перхуна( царство небесное), может не стоит во вратари идти ? Оставьте в покое ребёнка, несёт всякую чушь.
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    Каратель
    1715847531
    Помню случай велика с акинфеем,но только тогда стык был вообще за пределами штрафной,акинфей тоже травму получил и как тогда на велика накинулись...а тут во вратарской!!! эпизод и мля алип ну никак ни в чем не виноват...что это если не ***** стандарты? И зачем тогда вообще линии вратарской рисовать на поле?
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