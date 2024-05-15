Ловчев отреагировал на поражение «Спартака» от «Балтики»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

Московская команда уступила со счетом 0:1 и вылетела из турнира.

«Спартак» не выиграет трофей второй сезон подряд.

«Спартаку» где‑то не повезло во втором тайме. Они создали большое количество моментов. Но это невезение не только в этом матче, оно идет из‑за [отсутствия] мастерства. Угальде дважды выходил один на один и не смог реализовать свои моменты. Сразу мне начинают писать: «А его за 13 миллионов евро купили».

В этом матче у «Балтики» настрой был лучше, чем у «Спартака». Футболисты калининградской команды выходили на поле, чтобы стать героями», – сказал Ловчев.