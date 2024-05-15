Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Зенит - ЦСКА Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?

    Ловчев отреагировал на поражение «Спартака» от «Балтики»

    Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

    • Московская команда уступила со счетом 0:1 и вылетела из турнира.
    • «Спартак» не выиграет трофей второй сезон подряд.

    «Спартаку» где‑то не повезло во втором тайме. Они создали большое количество моментов. Но это невезение не только в этом матче, оно идет из‑за [отсутствия] мастерства. Угальде дважды выходил один на один и не смог реализовать свои моменты. Сразу мне начинают писать: «А его за 13 миллионов евро купили».

    В этом матче у «Балтики» настрой был лучше, чем у «Спартака». Футболисты калининградской команды выходили на поле, чтобы стать героями», – сказал Ловчев.

    Новости по теме
    Ловчев против назначения Слишковича постоянным тренером «Спартака»: «Вы обалдели?» 15
    Ловчев разочаровался в Галицком 3
    Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» в эпоху Федуна 7
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1715757537
    Как интересно Серафимыч определяет уровень настроя , по счёту на табло ? Мне Балтика не понравилась , от слова СОВСЕМ. Вот с Динамо они играли , бились , а тут хвосты поджали и 60 минут свою штрафную стерегли. Конечно у атакующей линии Спартака мастерства нет, с этим не поспоришь. Мы не можем забить СЛАБЕЙШИМ !!! Не забили НН и профукали медали. Не забили Балтике и мимо Кубка пролетели. Очень не сбалансированный и слабый состав( атака) .
    Ответить
    andr45
    1715759570
    andr45 11 мая, 12:16 Спартак проиграет «Балтике»: ПОЧЕМУ? ОБЪЯСНЯЮ) Во-первых, в «Балтике» играют мужчины, а не шестерки и дармоеды) Во-вторых, Джикия настроит рассейских шестерок на проигрыш) Одна надежда на легионеров, что не будет разгорома
    Ответить
    СпорЦмен
    1715760482
    Нам надо Изидора в срамтак за 20 слить! Если не больше!
    Ответить
    Алимпаша-Геримов-yandex
    1715763049
    Одним словом,Манты-Хансийск
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+