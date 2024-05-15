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    Губерниев выступил в поддержку Слишковича

    Комментатор Дмитрий Губерниев после финального матча Пути регионов Кубка России «Балтика» – «Спартак» (1:0).

    «Я поздравляю «Балтику»! Первый финал, команда, как выяснялось, мощная, хоть в чемпионате и не все гладко. А что «Спартак»? Реализовывать моменты надо.

    Мне жаль Слишковича, потому что у меня есть ощущение, что сейчас спартаковское руководство поменяет его на какого-то очередного тренера, который с богами разговаривает. Слишкович должен продолжать работать, несмотря на сегодняшнюю игру.

    Латышонок просто красавец, в таких играх вратарь выходит на первое место. Поздравляю Калининград, у нас большая страна, как говорится: «От Калининграда – до Камчатки». Калининград рулит!» – сказал Губерниев.

    • «Балтика» вышла в суперфинал Кубка России. Там калининградцы сыграют с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» – ЦСКА.
    • Красно-белые впервые проиграли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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