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    • Мор объяснил неудачу «Спартака» окончанием конфетно-букетного периода со Слишковичем

    Мор объяснил неудачу «Спартака» окончанием конфетно-букетного периода со Слишковичем

    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении команды от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.

    «Зиньковский присел при Слишковиче на лавку. Я надеялся, что он выйдет во втором тайме, потому что «Балтика» стала играть от обороны. И при нем шансов ее вскрыть стало бы намного больше.

    Но конфетно‑букетный период в «Спартаке» при Слишковиче, что был сразу после Абаскаля, когда Владимир для всех был хорошим, закончился. Полезло недовольство. Авторитет, значит, у Слишковича не такой, который позволяет ему тренировать безболезненно.

    Скажу честно, очень сильно расстроился после матча. Поздравлю «Балтику», она заслужила выход в финал. Считал «Спартак» фаворитом перед игрой, но появились сомнения, когда увидел составы. Полностью основной состав был у «Балтики», а у «Спартака» – очень сильно оборонительный. Они собирались играть на контратаках. Я надеялся, что «Спартак» будет играть первым номером, что и пришлось ему делать, но тогда, когда он пропустил.

    «Спартак» не упрекнуть в нежелании, была масса моментов. Где‑то невезение, а где‑то и мастерство. Всегда если где‑то везет, то потом будет наоборот. Это касается как одной, так и другой команды.

    У Латышонка после такого матча будет возможность выбирать клуб. Он может повторить судьбу Лантратова. Весной «Балтика» стала крепкой командой, а осенью в атаке была «нулевкой», – сказал Мор.

    • «Спартак» потерпел первое поражение под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Слишковича.
    • «Балтика» сыграет с «Зенитом» в Суперфинале Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715849180
    Что за эксперт, что за мудак ? Спартак пропустил на 4 мин.(!!!) и где он увидел план играть на контр-атаках ? Во втором тайме просто "дворовую команду возили" , но не забили. Недовольство , это от Зинковского ? Эксперт , вспомни его полезные действия , ну хотя бы за 2-3 месяца ? Окрас меняет , причёску тоже , а на поле перемен нет и пользы от слова совсем. Его на трансфер надо выставлять первым , может кто и позарится на это сокровище. Я не знаю чем Балтика заслужила у Мора , но её Ростов "возил", Спартак "трамбовал" , но те и другие не забили, это ФАРТ , а не ИГРА команды. Латышёнок добротный вратарь , не более. Все выходы 1/1, спартаковцы заканчивали ударом в него, сквозь себя не пропустил это да. Он " вытащил" один раз и то рик
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    СпорЦмен
    1715849834
    Какой канфетно-букутный период? Срамтак уже 20 лет, кто хочет, берет и е*бёт просто так. Даже ухаживать не надо! :))))
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