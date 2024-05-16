Мор объяснил неудачу «Спартака» окончанием конфетно-букетного периода со Слишковичем

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о поражении команды от «Балтики» (0:1) в финале Пути регионов Кубка России.

«Зиньковский присел при Слишковиче на лавку. Я надеялся, что он выйдет во втором тайме, потому что «Балтика» стала играть от обороны. И при нем шансов ее вскрыть стало бы намного больше.

Но конфетно‑букетный период в «Спартаке» при Слишковиче, что был сразу после Абаскаля, когда Владимир для всех был хорошим, закончился. Полезло недовольство. Авторитет, значит, у Слишковича не такой, который позволяет ему тренировать безболезненно.

Скажу честно, очень сильно расстроился после матча. Поздравлю «Балтику», она заслужила выход в финал. Считал «Спартак» фаворитом перед игрой, но появились сомнения, когда увидел составы. Полностью основной состав был у «Балтики», а у «Спартака» – очень сильно оборонительный. Они собирались играть на контратаках. Я надеялся, что «Спартак» будет играть первым номером, что и пришлось ему делать, но тогда, когда он пропустил.

«Спартак» не упрекнуть в нежелании, была масса моментов. Где‑то невезение, а где‑то и мастерство. Всегда если где‑то везет, то потом будет наоборот. Это касается как одной, так и другой команды.

У Латышонка после такого матча будет возможность выбирать клуб. Он может повторить судьбу Лантратова. Весной «Балтика» стала крепкой командой, а осенью в атаке была «нулевкой», – сказал Мор.