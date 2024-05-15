Создатель нынешней схемы Кубка России ответил, оправдывает ли она себя

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил нынешнюю формулу Фонбет Кубка России. Он один из ее создателей.

«Мы увеличили количество топ-матчей. Формула подразумевает такие интересные игры. Она себя оправдывает.

Да, не все матчи группового этапа имеют спортивный смысл. В них команды делают ротацию. Здесь есть потенциал для расширения ресурса календаря», – сказал Пивоваров.