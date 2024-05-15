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    • Создатель нынешней схемы Кубка России ответил, оправдывает ли она себя

    Создатель нынешней схемы Кубка России ответил, оправдывает ли она себя

    Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил нынешнюю формулу Фонбет Кубка России. Он один из ее создателей.

    «Мы увеличили количество топ-матчей. Формула подразумевает такие интересные игры. Она себя оправдывает.

    Да, не все матчи группового этапа имеют спортивный смысл. В них команды делают ротацию. Здесь есть потенциал для расширения ресурса календаря», – сказал Пивоваров.

    • Кубок проходит в нынешнем формате с 2022 года.
    • Действующий победитель – ЦСКА.
    • Команда продолжает защиту титула.

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (9)
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    Александр.Т.
    1715778328
    Формат говна а не Кубка
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    Ловкий Бубен
    1715778745
    Слишком много стало матчей
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    ...уефан
    1715778960
    ...зазеркалье в параллельной реальности...
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    Алексей З
    1715780070
    Ну не может он своё "детище" назвать полнейшей ху.нёй. Стесняется.
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    fakeid
    1715780089
    сойдёт. это не прежний дебильный формат, когда начинали с 1/256, или что-то в этом роде. а сейчас можно дважды надрать спартаг (сперва зенит, затем балтика добила). гы-гы! хотя, я больше за формат будущей ЛЧ, так честнее, и играют равные с равными. тарасятник там был бы во второй половине таблице, и всё равно отодран)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715780526
    Бред, а не кубок. Срамтак при двух проигрышей Зениту мог бы с ним встретится в финале. Гыгыгы
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    Ивантеевец
    1715780844
    А у нас вообще свои косяки и дурь признавать не принято. Фан-уйди яркий тому пример. Все понимают абсурдность ситуации, но будут этот маразм оправдывать до последнего.
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    Suvorov71
    1715781892
    Ну как и в стране, чем хуже, тем лучше, только помойные могут быть довольны, им тоже, чем футбол падает в стране тем помойке лучше, им главное медальки закупить, ну позор россии
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