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    • Зиньковский не согласился, что вылет «Спартака» из Кубка – провал

    Зиньковский не согласился, что вылет «Спартака» из Кубка – провал

    Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после матча с «Балтикой».

    • Московская команда уступила со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетела из турнира.
    • «Спартак» не выиграет трофей второй сезон подряд.

    «Лишиться суперфинала Кубка – провал? Ну, не провал, но разочарование большое. Все хотели в суперфинал. Это была главная цель сезона? Да нет... Одна из. Какая еще? Чемпионат.

    Не понимаю, что сегодня пошло не так. Я смотрел со стороны, как и вы», – сказал Зиньковский.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (24)
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    "supermax"
    1715759676
    Большим разочарованием был бы вылет от ЦСКА, Динамо , Зенита, например.... А вот от Балтики пожалуй провал
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    СпорЦмен
    1715760072
    Первое адекватное интервью. Парень наконец понял, что играет со сборищем неликвида. Главное не вылететь в пердив!
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715760846
    Сезон провален и в этом есть виновные:1)Руководство клуба, отвечающее за кадровую политику. 2)Главный тренер, не сумевший настроить игроков, выбрать правильную тактику, и т. д. 3)Сами игроки.
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    Андрей-Воронин-yandex
    1715761883
    Зеньковский решил стать страусом? ПРОВАЛ, да ещё с большой буквы "П".
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    Цугундeр
    1715763241
    Взгляд со стороны - наиболее ценен .В любой ситуации . ) Особенно ,когда шатены красятся в блондинов ...
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    timon2401
    1715764360
    Провал?! Конечно не провал!! Мы же не в пердиве ещё, хотя и на это способны!!! Парень реально оценил свои возможности и возможности нынешнего Спартака в целом
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    Янвapь 69
    1715765445
    По мнению тушинских свиней - такое для всех стальных провал, а для них - это просто ^не везет^ или ^досадное недоразумение^. Олиоша3 знает. Как же вся эта шелудивая свора в экстазе, подпрыгивая и радостно хрюкая, самодовольно чморила волеру, когда он недавно лавочниками ливанул той же балтике в том же Кубке. Свини, за редчайшим исключением, поголовно все просто конченэ )
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    andr45
    1715765799
    То есть у Спартака провальный сезон) А, как оценить тогда, например, результаты ЦСКА или «Локомотива»? А, может быть, редакция считает, что они провели замечательный сезон и места, которые они занимают, даже превышают их потенциальные и реальные возможности?) А ДЕВЯТОЕ место «Ростова», возглавляемого лучшим эстонским тренером всех времен и народов, бесспорно заслуживает восхищения! Игра же Clube de futebol «Zenitе» бесспорно заслуживает восхищения! Несмотря на то, что «Zenitе»ВЫНУЖДЕН выпускать на поле трех сиволапых русских никчемушников, он занимает почетное второе место!
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    bset
    1715765920
    Если сезон Спартака - провал, то страшно представить, как можно оценить сезон ЦСКА
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715767968
    5 место для хряков это за счастье. гыгыгы
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