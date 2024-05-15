Зиньковский не согласился, что вылет «Спартака» из Кубка – провал

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский дал комментарий после матча с «Балтикой».

Московская команда уступила со счетом 0:1 в финале Пути регионов Фонбет Кубка России и вылетела из турнира.

«Спартак» не выиграет трофей второй сезон подряд.

«Лишиться суперфинала Кубка – провал? Ну, не провал, но разочарование большое. Все хотели в суперфинал. Это была главная цель сезона? Да нет... Одна из. Какая еще? Чемпионат.

Не понимаю, что сегодня пошло не так. Я смотрел со стороны, как и вы», – сказал Зиньковский.