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    Червиченко объяснил вылет «Спартака» от «Балтики»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении московской команды от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

    «Было понятно, что полоса везения «Спартака» должна была закончиться. Последний матч они выиграли за счeт фарта, а не мастерства. Но думал, что всe закончится попозже – в финале. Не думал, что с «Балтикой» может произойти такое. Вчера не было везения, ничего не залетало.

    У «Спартака» ничего не поменялось. Если бы не показывали вчера Владимира Слишковича на бровке, можно было подумать, что это ещe Гильермо Абаскаль до сих пор в команде. Увидели «Спартак», который был практически весь сезон. На матч вышли футболисты, которые вообще в «Спартаке» не должны быть с амбициями клуба. Команда не очень хорошо подготовлена и укомплектована. Куда ни ткни, везде всe не очень хорошо. Успехи, которые были, – полоса везения», – сказал Червиченко.

    • «Балтика» дома победила «Спартак» – 1:0.
    • Калининградцы сыграют в суперфинале турнира либо с «Зенитом», либо с ЦСКА.
    • Москвичи вылетели из Кубка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1715770523
    бмжи мало лайков поставили , Бомбардир решил повторить высер Червя.
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    Mirak92
    1715773936
    Какое то такое себе объяснение!!! Я в трех деталях объяснить могу ! Быстрый гол, удержание счета ,Латышонок ! Ах да забыл и 12 игрок !На стадионе была нереальная поддержка !
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715781110
    Если бы не показывали вчера Владимира Слишковича на бровке, можно было подумать, что это ещё Олег Кононов до сих пор в команде. Гыгыгы
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