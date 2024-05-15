Червиченко объяснил вылет «Спартака» от «Балтики»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении московской команды от «Балтики» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Было понятно, что полоса везения «Спартака» должна была закончиться. Последний матч они выиграли за счeт фарта, а не мастерства. Но думал, что всe закончится попозже – в финале. Не думал, что с «Балтикой» может произойти такое. Вчера не было везения, ничего не залетало.

У «Спартака» ничего не поменялось. Если бы не показывали вчера Владимира Слишковича на бровке, можно было подумать, что это ещe Гильермо Абаскаль до сих пор в команде. Увидели «Спартак», который был практически весь сезон. На матч вышли футболисты, которые вообще в «Спартаке» не должны быть с амбициями клуба. Команда не очень хорошо подготовлена и укомплектована. Куда ни ткни, везде всe не очень хорошо. Успехи, которые были, – полоса везения», – сказал Червиченко.