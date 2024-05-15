Бубнов высказался о матче «Балтика» – «Спартак» и оценил сезон для красно-белых

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов после поражения красно-белых в финале Пути регионов Кубка России с «Балтикой» (0:1) сказал, что сезон для московской команды оказался полностью провален.

«Балтика» в чемпионате борется за выживание, но по игре не выглядит обречeнной, поэтому нельзя было говорить перед матчем, что «Спартак» здесь явный фаворит. Правильней было бы отметить, что «Спартак» ожидает тяжeлая игра, сами футболисты, кстати, примерно так и оценивали предстоящую встречу. Тут ведь и кадровые потери учитывать стоило: травма Бабича, затем Соболев выяснилось, что не полетел.

Если потеря Бабича не так уж сказалась, оборону соперник не сильно беспокоил, то без Соболева было тяжело. В такой игре, где соперник защищался большими силами, нужен был форвард, который может бороться наверху за мячи после фланговых передач. Кстати, непонятно почему Зиньковский на поле так и не появился, хотя в заявке был. Его отсутствие тоже, как мне кажется, сказалось негативно.

Но вообще, если взять игру в целом, то «Спартак» владел большим игровым преимуществом, особенно во втором тайме. И я не могу сказать, что «Балтика» так уж здорово оборонялась. Калининградцев выручал Латышонок, который просто герой матча. А так спартаковцы должны были не просто выигрывать, а выигрывать с крупным счeтом. Но так получилось, что в важнейшей игре у них возникли проблемы с реализацией.

Ещe два тура осталось до конца чемпионата, но, думаю, уже можно сказать, что для «Спартака» этот сезон провальный. Просто полный провал! Такие средства вбухали в трансфер того же Угальде, по ходу сезона скандалов хватало. Кубок не взяли, до медалей уже точно не дотянутся. И на том же Слишковиче тоже есть ответственность за результат. Он в провале участвовал и как помощник Абаскаля, и как и. о. главного тренера», – написал Бубнов.