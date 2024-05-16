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    • Андрей Мостовой прокомментировал столкновение Торопа и Алипа

    Андрей Мостовой прокомментировал столкновение Торопа и Алипа

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4) прокомментировал эпизод со столкновением вратаря москвичей Владислава Торопа и защитника петербуржцев Нуралы Алипа.

    – Как видели момент с Торопом?

    – Я был далеко, но всe это страшно. Нурик – железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться.

    • После столкновения у голкипера пошла из носа кровь, он не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен на 36-й минуте.
    • Позже директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что у 20‑летнего голкипера диагностировано тяжелое сотрясение мозга и двойной перелом лицевой кости.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (6)
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    Алексей З
    1715838894
    Страшно . Действительно , было страшно. Даже вызвало возмущение , что в трансляции стали показывать момент с разных камер, по несколько раз. Жуткое зрелище. За режиссёрским пультом люди сидят или бесчувственные выродки ?
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    Cleaner
    1715844489
    Алип не играл в мяч, а тупо летел во вратаря. За это положена КРАСНАЯ КАРТОЧКА!!!
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    SLADE2019
    1715845891
    Советуй бабе своей, как щи варить, м.дила.
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    Каратель
    1715847749
    Прокомментировал,так прокомментировал...сразу видно все усилия приложил)
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