Андрей Мостовой прокомментировал столкновение Торопа и Алипа

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4) прокомментировал эпизод со столкновением вратаря москвичей Владислава Торопа и защитника петербуржцев Нуралы Алипа.

– Как видели момент с Торопом?

– Я был далеко, но всe это страшно. Нурик – железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться.