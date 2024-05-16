Андрей Мостовой прокомментировал столкновение Торопа и Алипа

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой после ответной игры финала Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (0:0, по пенальти 5:4) прокомментировал эпизод со столкновением вратаря москвичей Владислава Торопа и защитника петербуржцев Нуралы Алипа.
– Как видели момент с Торопом?
– Я был далеко, но всe это страшно. Нурик – железная голова. Никому не советую с ним сталкиваться.
- После столкновения у голкипера пошла из носа кровь, он не смог самостоятельно покинуть поле и был заменен на 36-й минуте.
- Позже директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо сообщил, что у 20‑летнего голкипера диагностировано тяжелое сотрясение мозга и двойной перелом лицевой кости.