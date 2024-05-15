Заявление «Спартака» после вылета от «Балтики»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление после вылета команды из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).
«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами.
Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними.
В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», – написали москвичи.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Команде осталось сыграть с «Рубином» и «Оренбургом».
- «Спартак» не брал трофеев 2 года.