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    Заявление «Спартака» после вылета от «Балтики»

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление после вылета команды из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).

    «Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами.

    Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними.

    В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», – написали москвичи.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Команде осталось сыграть с «Рубином» и «Оренбургом».
    • «Спартак» не брал трофеев 2 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спартака»

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    Сегодня, 14:51
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    Комментарии (21)
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    alefreddy
    1715775462
    одни лозунги и отмазки состав проредить и 3 хотя реально эффективных прикупить вместо 7
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    DVOK68
    1715776118
    Да хорош лукавого тешить,заявы публиковать.Прекрасно понимают болелы,что с таким подбором игроков,пятое/шестое место и вылет в финале пути регионов-это предел.Не,ну конечно если б фартануло,то и в финал прошли.Но фартануло соперникам,так бывает,ничего ужасного. Теперь время вступать "в игру"клубным боссам и селекционерам.Работайте,пиджаки) Привезите хоть одного игрока калибра Квинси,и это уже "хлеб".И отцепить от состава нескольких "мастеров кожаного мяча"-святое и необходимое деяние. Слишковича и команду не виню-сделали всё что могли.Старались,видел.
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    Иван Петров 1986
    1715776652
    Обосрались по полной - так и будете до нового сезона в дерьме сидеть.
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    mahan
    1715776911
    Заявление клуба... смешно. Надо было честно написать, что руководство клубом полный ноль. Раз почти весь сезон продержало клоуна вместо тренера. Ещё и денег выделили на трансферы не понятно какие.
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    Нуф-Нуф
    1715777811
    Не принимаю!!! Дешевая отмазка.
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    rash1959
    1715778858
    вчера был важнейший матч сезона, а оставшиеся два уже нах никому не нужны. Заявление не катит.
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    моэм
    1715780679
    Надо бы честно написать , что это НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ поражение , где виноват даже не приготовишка - тренер Слишкович , не умеющий тренировать , а игроки Спартака которые в ФИНАЛЕ !!!....были просто обязаны "порвать" команду ниже классом ....поэтому эта команда носить имя " СПАРТАК "недостойна .
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1715780716
    Секта мантры запела. Гыгыгы
    Ответить
    ...уефан
    1715780804
    ... да х*й мы ложили на все ваши заявления!...
    Ответить
    ABF
    1715781303
    Ну, что тут сказать? Подождём до 36-го года! Там всем будет хорошо…
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