Заявление «Спартака» после вылета от «Балтики»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала заявление после вылета команды из Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1).

«Тяжелое поражение, горечь от которого непросто описать словами.

Бились до последней минуты, но так и не смогли забить сопернику. Этот результат – мотивация для нас еще сильнее выкладываться и работать, чтобы в конце следующего сезона мы могли порадовать всех наших болельщиков, а не переживать неудачу вместе с ними.

В этом сезоне у нас осталось еще два матча. Постараемся завершить его на мажорной ноте, чтобы отблагодарить вас за поддержку в течение всего года», – написали москвичи.