Титов прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов доволен приглашением Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

«Думаю, никто не мог догадываться. Здесь надо отдать должное руководителям, которые выбирали наставника в «Спартак», что не было утечки информации. Говорили про кого угодно, но только не про Деяна.

Все знают, что это был прекрасный футболист, который выиграл практически всe: и клубный чемпионат мира, и Лигу чемпионов, чемпионат Италии.

Как тренер выигрывал с «Црвеной Звездой» чемпионат и Кубок Сербии. С «Ференцварошем» тоже брал чемпионство, не сказать, что в Венгрии супер чемпионат, но тем не менее. Ему всего лишь 45 лет – самый расцвет.

Будет интересно посмотреть, что он предложит команде, по поводу стиля, вроде говорят, что 4-3-3, но сейчас мы можем только гадать. Ждем с нетерпением.

Деян – достойный кандидат. Наверняка их было несколько, возможно, и больше десяти. Я навел справки, говорят, что он играет в атакующий футбол. Но здесь в принципе понятно, и «Црвена Звезда», и «Ференцварош» – это лидеры чемпионатов, и они просто обязаны играть в атакующий футбол», – сказал Титов.