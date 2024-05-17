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    Титов прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

    Экс-капитан «Спартака» Егор Титов доволен приглашением Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

    «Думаю, никто не мог догадываться. Здесь надо отдать должное руководителям, которые выбирали наставника в «Спартак», что не было утечки информации. Говорили про кого угодно, но только не про Деяна.

    Все знают, что это был прекрасный футболист, который выиграл практически всe: и клубный чемпионат мира, и Лигу чемпионов, чемпионат Италии.

    Как тренер выигрывал с «Црвеной Звездой» чемпионат и Кубок Сербии. С «Ференцварошем» тоже брал чемпионство, не сказать, что в Венгрии супер чемпионат, но тем не менее. Ему всего лишь 45 лет – самый расцвет.

    Будет интересно посмотреть, что он предложит команде, по поводу стиля, вроде говорят, что 4-3-3, но сейчас мы можем только гадать. Ждем с нетерпением.

    Деян – достойный кандидат. Наверняка их было несколько, возможно, и больше десяти. Я навел справки, говорят, что он играет в атакующий футбол. Но здесь в принципе понятно, и «Црвена Звезда», и «Ференцварош» – это лидеры чемпионатов, и они просто обязаны играть в атакующий футбол», – сказал Титов.

    • Станкович возглавит «Спартак» со следующего сезона.
    • Контракт с ним рассчитан на 2 года.
    • Столичная команда идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: «Р-Спорт»

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