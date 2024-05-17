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    Станковичу предрекли трофей со «Спартаком» в 2025 году

    Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, считает перспективным назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.

    «Станкович – хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что где бы он ни работал, он выигрывал титулы!

    Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович. Они здесь ради общей цели – занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», – заявил агент.

    • Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
    • Его контракт со «Спартак» рассчитан на 2 года.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии (1)
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    fakeid
    1715898038
    чисто на-всякий напомню, что в 2025 зениту 100 лет. и клуб точно не намерен отпраздновать этот юбилей в стиле спартака, который мы тогда поздравили 7:1 (гы-гы). думаю, что для миллера это вопрос чести (честолюбия даже), поэтому не пожалеет летом денег на трансферы. ну правда, хряки, вы же понимаете, что в следующем году ловить вам нечего, как и остальным.
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