Станковичу предрекли трофей со «Спартаком» в 2025 году

Мануэль Стоянович, агент защитника «Спартака» Срджана Бабича, считает перспективным назначение Деяна Станковича на пост главного тренера московской команды.
«Станкович – хороший выбор для «Спартака», он выиграет титул в следующем году, потому что где бы он ни работал, он выигрывал титулы!
Конечно, футболистам всегда приятно работать с таким тренером, как Станкович. Они здесь ради общей цели – занять первое место в следующем сезоне и выиграть Кубок», – заявил агент.
- Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду», «Сампдорию» и «Ференцварош».
- Его контракт со «Спартак» рассчитан на 2 года.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 28 туров.