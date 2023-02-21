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  • Бериша рассказал, что должно произойти, чтобы «Ахмат» выиграл чемпионат России

Бериша рассказал, что должно произойти, чтобы «Ахмат» выиграл чемпионат России

21 февраля 2023, 20:56
1

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша оценил шансы клуба выиграть чемпионат России в ближайшее время.

«Когда «Ахмат» выиграет чемпионат России? Я не знаю, что будет завтра. Это только одному богу известно. У «Ахмата» нет никаких проблем, клуб стабилен, развивается год за годом. Клуб смог позволить себе приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона ― Гамида Агаларова, а это говорит о многом.

Никогда не говори никогда. Вдруг руководство выберет новую стратегию и решит, что правильным будет путь, при котором команда будет способна покупать много дорогих игроков для достижения успеха. Тогда мы сможем выиграть чемпионат России уже в следующем году, ха-ха», — сказал Бериша.

  • «Ахмат» занимает 6-е место в РПЛ.
  • Высшее достижение «Ахмата» в чемпионате России – 5-е место в сезоне-2016/17.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Бериша Бернард
Комментарии (1)
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NewLife
1677014172
Бернард, это не сложно: отыщи Вольку, а он приведет старика Хоттабыча.
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