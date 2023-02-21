Бериша рассказал, что должно произойти, чтобы «Ахмат» выиграл чемпионат России

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша оценил шансы клуба выиграть чемпионат России в ближайшее время.

«Когда «Ахмат» выиграет чемпионат России? Я не знаю, что будет завтра. Это только одному богу известно. У «Ахмата» нет никаких проблем, клуб стабилен, развивается год за годом. Клуб смог позволить себе приобрести лучшего бомбардира прошлого сезона ― Гамида Агаларова, а это говорит о многом.

Никогда не говори никогда. Вдруг руководство выберет новую стратегию и решит, что правильным будет путь, при котором команда будет способна покупать много дорогих игроков для достижения успеха. Тогда мы сможем выиграть чемпионат России уже в следующем году, ха-ха», — сказал Бериша.

«Ахмат» занимает 6-е место в РПЛ.

Высшее достижение «Ахмата» в чемпионате России – 5-е место в сезоне-2016/17.

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