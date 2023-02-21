Колосков: «Нужно ли «Спартаку» бояться Дзюбу? Пусть сначала на поле выйдет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об участии нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в ближайшем дерби со «Спартаком».
«Нужно ли «Спартаку» бояться Дзюбу? Пускай сначала выйдет на поле, а то слишком много разговоров вокруг этой темы.
Не нужно его никому бояться. Забьет гол «Спартаку» – порадуемся за него. Пусть играет и забивает», – заявил Колосков.
- «Локо» примет «Спартак» 22 февраля в 1/4 финала Кубка России.
- Контракт с Дзюбой рассчитан до лета.
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Источник: «РБ Спорт»