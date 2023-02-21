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    Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина из-за ролика про священника в «Химках»

    Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков написал заявление в следственный комитет на футбольного блогера Михаила Борзыкина.

    «По версии Терюшкова, своим роликом «Химки позвали священника. Дичь года» Борзыкин нарушил сразу две статьи уголовного кодекса – оскорбление чувств верующих и оскорбление представителя власти.

    Следователи уже опросили и самого Михаила. Во время опроса он сообщил, что ни в коем случае не хотел оскорбить верующих, а просто хотел показать, что «проблемы с игрой невозможно решить приглашением в клуб священника и проведением церковных обрядов».

    А все критические высказывания в адрес Романа Терюшкова – это не критика депутата, как представителя власти, а как человека, имеющего отношение к клубу и выступающего от имени клуба», – сообщает Baza.

    • Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).
    • Химчане не побеждали 15 матчей подряд.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: Baza

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