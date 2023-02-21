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  • Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина из-за ролика про священника в «Химках»

Терюшков написал заявление в СК на блогера Борзыкина из-за ролика про священника в «Химках»

21 февраля 2023, 08:44

Депутат Госдумы и экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков написал заявление в следственный комитет на футбольного блогера Михаила Борзыкина.

«По версии Терюшкова, своим роликом «Химки позвали священника. Дичь года» Борзыкин нарушил сразу две статьи уголовного кодекса – оскорбление чувств верующих и оскорбление представителя власти.

Следователи уже опросили и самого Михаила. Во время опроса он сообщил, что ни в коем случае не хотел оскорбить верующих, а просто хотел показать, что «проблемы с игрой невозможно решить приглашением в клуб священника и проведением церковных обрядов».

А все критические высказывания в адрес Романа Терюшкова – это не критика депутата, как представителя власти, а как человека, имеющего отношение к клубу и выступающего от имени клуба», – сообщает Baza.

  • Спустя несколько дней после визита священника «Химки» победили в 16-м туре РПЛ «Оренбург» (2:0).
  • Химчане не побеждали 15 матчей подряд.
  • Команда идет в зоне вылета.

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Источник: Baza
Россия. Премьер-лига Химки Терюшков Роман
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