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    В «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном

    Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар рассказал, работает ли клуб над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

    Сообщалось, что стороны уже договорились об условиях сделки.

    «В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна.

    Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», – заявил Гульбахар.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1941

      jek718875 10 минут назад

      Значит Захарян одной ногой уже там

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3408

      FRZZ > jek718875 8 минут назад

      Кому он там сдался?

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