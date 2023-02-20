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  • В «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном

В «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном

20 февраля 2023, 22:11
3

Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар рассказал, работает ли клуб над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

Сообщалось, что стороны уже договорились об условиях сделки.

«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна.

Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», – заявил Гульбахар.

  • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
  • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
  • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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Источник: Sport24
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Динамо Галатасарай Захарян Арсен
Комментарии (3)
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jek718875
1676921192
Значит Захарян одной ногой уже там
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zigbert
1676923112
Челси уже вряд ли заинтересуется Захаряном а вот Галатасарай оказался более настойчивым.
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САДЫЧОК
1676925474
Смешно ! Не нужен , средний ,медленный футболист !
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