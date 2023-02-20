В «Галатасарае» отреагировали на информацию о переговорах с Захаряном

Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар рассказал, работает ли клуб над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.
Сообщалось, что стороны уже договорились об условиях сделки.
«В клубе никто ничего не говорит о возможном трансфере Захаряна.
Нет никакой информации, идут ли вообще переговоры или нет», – заявил Гульбахар.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: Sport24