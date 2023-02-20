«Динамо» согласилось продать «Галатасараю» Захаряна (Gezen Dokuz)

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян все ближе к переходу в «Галатасарай».
Клубы договорились об условиях трансфера. Турки готовы заплатить за игрока 11+2 миллионов евро.
С самим хавбеком переговоры еще ведутся. Ему предлагают годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: Gezen Dokuz