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    «Динамо» согласилось продать «Галатасараю» Захаряна (Gezen Dokuz)

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян все ближе к переходу в «Галатасарай».

    Клубы договорились об условиях трансфера. Турки готовы заплатить за игрока 11+2 миллионов евро.

    С самим хавбеком переговоры еще ведутся. Ему предлагают годовую зарплату в размере 1,2 миллиона евро.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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    Источник: Gezen Dokuz

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    Сегодня, 21:19
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11210

      alp 27 минут назад

      а неплохой ход запустить утку про челси чтобы потом слить парня туркам подороже

      1
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      ...
      Рейтинг: +3408

      FRZZ > alp 2 минуты назад

      Хитрый армянский ход.

      0
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 39 минут назад

      да ладно?

      0
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