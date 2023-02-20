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  • В «Базеле» заявили, что нападение фанатов на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» не связано с русским языком

В «Базеле» заявили, что нападение фанатов на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» не связано с русским языком

20 февраля 2023, 13:27
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Глава пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер прокомментировал нападение фанатов на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова во время матча «Базель»«Серветт».

«На этом видео парень говорит: «Удалите это!»

Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки.

Это не имеет никакого отношения к русскому языку», — сказал Уолтер

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Швейцария. Суперлига Базель Арсенал
Комментарии (1)
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Давид59
1676890472
А он что в Швейцарии делает? В Туле должен быть. На заводе.
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