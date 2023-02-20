В «Базеле» заявили, что нападение фанатов на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» не связано с русским языком

Глава пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер прокомментировал нападение фанатов на сына пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова во время матча «Базель» – «Серветт».

«На этом видео парень говорит: «Удалите это!»

Проблема в том, что у наших ультрас такая политика съемок в пределах своего сектора, независимо от того, где находится человек и на каком языке он говорит. Они не любят такие съемки.

Это не имеет никакого отношения к русскому языку», — сказал Уолтер

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