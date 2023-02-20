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    «Ты почему по-русски разговариваешь?». На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали на матче «Базеля»

    Артем Овсянников, сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова, подвергся нападению в Швейцарии во время футбольного матча.

    – Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол. На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» – «Серветт».

    Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил.

    Приехал на стадион, зашел в фан-шоп, потом отправился на трибуну. Как обычно, все снимаю на телефон по ходу движения, чтобы потом выложить в соцсети.

    Еще даже не успел выйти на сектор, начал с прилавков, где продают сосиски и прочую еду. И тут кто-то подходит сзади широким шагом и бьет ногой по моей ноге.

    Мужчина говорит: «Удали запись», – и двигается дальше. Я в шоке – в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами.

    Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа.

    Я точно понимаю, что хочет меня избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила.

    – Вы звали на помощь?

    – Орал во все горло! Только это и спасло: стюарды зашевелились, позвав начальницу. Иначе не знаю, что со мной случилось бы. Глаза у нападавшего были как у зверя.

    – Что происходило дальше?

    – Я выложил сторис, где тегнул «Базель». Там в ответ пообещали разобраться в ситуации. Также написал в клуб на почту, обратился в службу безопасности – сказали, что изучат записи видеокамер.

    Их главный заметил, что нападавшим грозит попадание в черный список, большой штраф и, возможно, арест. Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск. Отправил им свое видео.

    Кроме того, по камерам наверняка легко будет посмотреть, что случилось – у меня оранжевая куртка, она хорошо заметна. Ногу тоже осмотрели, но повреждения не видно – удар оказался не настолько сильным.

    Замечу, что и в службе безопасности, и в полиции ко мне отнеслись максимально корректно – чувствовал заинтересованность.

    – Главный вопрос – за что на вас нападали?

    – Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили.

    Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки.

    Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол – нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.

    – Второй нападавший что-то вам говорил?

    – Меня это тоже поразило. Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие.

    А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?». Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.

    – Чего теперь ожидаете?

    – Полицейский оставил визитку, кроме того, обязательно напишу в клуб, так что смогу узнать итоги разбирательства.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Ниф-Ниф 40 минут назад

      "Сиди дома, не гуляй...". (С).

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      Рейтинг: +1589

      IVANRUS777 41 минуту назад

      Быдло оно везде есть и даже в Швейцарии. А на фан секторе можно быстро выхватить, если учуят что ты чужого рода племени)

      1
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      Рейтинг: +24237

      DOCTOR PENALTY 54 минуты назад

      "Разберутся" и "примут меры".

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