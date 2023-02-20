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«Ты почему по-русски разговариваешь?». На сына пресс-атташе тульского «Арсенала» напали на матче «Базеля»

20 февраля 2023, 12:40
5

Артем Овсянников, сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Евгения Овсянникова, подвергся нападению в Швейцарии во время футбольного матча.

– Я учусь во Фрайбурге, а по выходным люблю выбираться на футбол. На этот раз выбор пал на встречу швейцарской Суперлиги «Базель» – «Серветт».

Зашел на сайт, купил самый дешевый билет. Как выяснилось позднее, это фан-сектор, хотя никаких указаний на этот счет не заметил.

Приехал на стадион, зашел в фан-шоп, потом отправился на трибуну. Как обычно, все снимаю на телефон по ходу движения, чтобы потом выложить в соцсети.

Еще даже не успел выйти на сектор, начал с прилавков, где продают сосиски и прочую еду. И тут кто-то подходит сзади широким шагом и бьет ногой по моей ноге.

Мужчина говорит: «Удали запись», – и двигается дальше. Я в шоке – в Швейцарии совершенно не ожидаешь такого. Смотрю на продавщиц, они пожимают плечами.

Начинаю записывать новое видео, рассказываю о случившемся. И в этот момент ко мне сзади подходит еще один фанат, хватает за куртку и тащит куда-то в сторону, где нет народа.

Я точно понимаю, что хочет меня избить. При этом стюарды не проявляют особого интереса к конфликту. И только чуть позже пришла главная по стюардам, нас растащила.

– Вы звали на помощь?

– Орал во все горло! Только это и спасло: стюарды зашевелились, позвав начальницу. Иначе не знаю, что со мной случилось бы. Глаза у нападавшего были как у зверя.

– Что происходило дальше?

– Я выложил сторис, где тегнул «Базель». Там в ответ пообещали разобраться в ситуации. Также написал в клуб на почту, обратился в службу безопасности – сказали, что изучат записи видеокамер.

Их главный заметил, что нападавшим грозит попадание в черный список, большой штраф и, возможно, арест. Кроме того, я сообщил об инциденте полицейским. Они составили протокол, пообещали объявить нарушителей в розыск. Отправил им свое видео.

Кроме того, по камерам наверняка легко будет посмотреть, что случилось – у меня оранжевая куртка, она хорошо заметна. Ногу тоже осмотрели, но повреждения не видно – удар оказался не настолько сильным.

Замечу, что и в службе безопасности, и в полиции ко мне отнеслись максимально корректно – чувствовал заинтересованность.

– Главный вопрос – за что на вас нападали?

– Увидев сторис с тегом «Базеля», мне пошли сообщения от фанатов. Не очень дружелюбные. Мол, ты знал, куда шел, это фан-сектор, здесь нельзя снимать, скажи спасибо, что не убили.

Но мы живем в правовом обществе или по понятиям? Что значит, нельзя снимать? И откуда я это мог знать? Купил билет на сайте клуба, там, повторю, не было никаких разъяснений по поводу съемки.

Для меня это дикость. Сколько раз ходил на футбол – нигде не возникало никаких проблем, снимал все подряд. А тут не единичный случай, а сразу два эпизода.

– Второй нападавший что-то вам говорил?

– Меня это тоже поразило. Я жил в Австрии, Дании, Германии, за все время ни единого случая, чтобы, узнав о том, что я русский, кто-то косо посмотрел или что-то негативное сказал. Полное радушие.

А здесь услышал: «Эй, руссе! Ты почему по-русски разговариваешь?». Этот вопрос он повторил раз восемь. Впервые столкнулся с проявлением национализма.

– Чего теперь ожидаете?

– Полицейский оставил визитку, кроме того, обязательно напишу в клуб, так что смогу узнать итоги разбирательства.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Швейцария. Суперлига Россия. Первая лига Базель Арсенал
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1676887086
"Разберутся" и "примут меры".
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IVANRUS777
1676887868
Быдло оно везде есть и даже в Швейцарии. А на фан секторе можно быстро выхватить, если учуят что ты чужого рода племени)
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Ниф-Ниф
1676887948
"Сиди дома, не гуляй...". (С).
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Эном айс
1676890811
"..сын пресс-атташе тульского «Арсенала».." Папе сказал, что учится во Фрайбурге,а сам.. "На чердак. Учиться, учиться и учиться!"
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BRO_football
1676895217
Ну и правильно сделали. В России надо учиться и ходить на матчи РПЛ! Иди в свой Арсенал. Там папа тебя всему научит!
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