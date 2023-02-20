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    «Зенит» представил защитника Ренана

    Новичок «Зенита» Роберт Ренан присоединился к команде.

    19-летний футболист накануне прибыл в Санкт-Петербург и провел первую тренировку на «Газпром Арене».

    Он сфотографировался с главным тренером Сергеем Семаком и футболкой с 77-м номером.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 12:12
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +666

      Азбука 27 минут назад

      Посмотрим на кого сменял Юрика наш знаток хоккея.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      Литейный 4 (returned) 27 минут назад

      Что то он на свои 19 лет не выглядит. Здоровый лось. Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17730

      ilichkadr 1 час назад

      Нам татарам один хрен, что Роберт, что Ренан, что Алвес Барбоза.............

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      Рейтинг: +24237

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Зенит представил очередного выпускника своей футбольной академии. ))) (((

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