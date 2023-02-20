«Зенит» представил защитника Ренана

Посмотрим на кого сменял Юрика наш знаток хоккея.
Новичок «Зенита» Роберт Ренан присоединился к команде.
19-летний футболист накануне прибыл в Санкт-Петербург и провел первую тренировку на «Газпром Арене».
Он сфотографировался с главным тренером Сергеем Семаком и футболкой с 77-м номером.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.
- Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.
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