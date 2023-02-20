«Зенит» представил защитника Ренана

Новичок «Зенита» Роберт Ренан присоединился к команде.

19-летний футболист накануне прибыл в Санкт-Петербург и провел первую тренировку на «Газпром Арене».

Он сфотографировался с главным тренером Сергеем Семаком и футболкой с 77-м номером.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, перейдя в рамках сделки по Юри Алберто.

Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

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