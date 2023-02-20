Новичок «Зенита» Ренан прилетел в Санкт-Петербург

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан уже в России.
О прибытии в Санкт-Петербург в соцсетях сообщила супруга 19-летнего футболиста.
- Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
- Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
- Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
- Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.
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Источник: «Бомбардир»