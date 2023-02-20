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    Новичок «Зенита» Ренан прилетел в Санкт-Петербург

    Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан уже в России.

    О прибытии в Санкт-Петербург в соцсетях сообщила супруга 19-летнего футболиста.

    • Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.
    • Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.
    • Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.
    • Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6204

      Давид59 21 минуту назад

      19 лет и уже женат? Думаю, это к лучшему. Дисциплина и режим обеспечены.

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