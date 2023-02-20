Новичок «Зенита» Ренан прилетел в Санкт-Петербург

Центральный защитник «Зенита» Роберт Ренан уже в России.

О прибытии в Санкт-Петербург в соцсетях сообщила супруга 19-летнего футболиста.

Ренан стал игроком «Зенита» в январе, но пока не дебютировал за новую команду.

Он перешел в рамках сделки по Юри Алберто.

Контракт игрока с петербургским клубом рассчитан до 2028 года.

Сообщалось о готовности «Реала» выкупить бразильца за 40 миллионов евро.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!