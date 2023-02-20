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    Орещук объяснил спад в игре Захаряна

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, с чем связывает падение уровня игры полузащитника Арсена Захаряна.

    Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнеры поменялись.

    Раньше в «Динамо» были сильные футболисты. Сейчас уже Захарян лидер команды и от него ждут результативных действий. Не сказал бы, что он сдал, но Арсен уже не играет так ярко – это факт.

    Что касается его несостоявшегося перехода в «Челси», у него после этого события был эмоциональный спад. Это любому понятно.

    Отказал «Галатасараю»? Это не его уровень. Не было смысла туда идти.

    Приятно, что иностранные клубы интересуются, но если переходить, то в клубы уровня «Челси».

    – Станет ли Захарян лидером «Динамо»?

    – Раньше лидерами в таком возрасте становились Титов, Хохлов, Радимов, Семак. Они же были лидерами, а Захаряну, что мешает?

    Все может быть. Это нормальная история с молодыми футболистами.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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