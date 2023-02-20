Орещук объяснил спад в игре Захаряна

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, с чем связывает падение уровня игры полузащитника Арсена Захаряна.

– Захарян перестал играть на высоком уровне, потому что партнеры поменялись.

Раньше в «Динамо» были сильные футболисты. Сейчас уже Захарян лидер команды и от него ждут результативных действий. Не сказал бы, что он сдал, но Арсен уже не играет так ярко – это факт.

Что касается его несостоявшегося перехода в «Челси», у него после этого события был эмоциональный спад. Это любому понятно.

Отказал «Галатасараю»? Это не его уровень. Не было смысла туда идти.

Приятно, что иностранные клубы интересуются, но если переходить, то в клубы уровня «Челси».

– Станет ли Захарян лидером «Динамо»?

– Раньше лидерами в таком возрасте становились Титов, Хохлов, Радимов, Семак. Они же были лидерами, а Захаряну, что мешает?

Все может быть. Это нормальная история с молодыми футболистами.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

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