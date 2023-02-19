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  • Попов: «Зенит» опозорился, проиграв «Сепахану». Очень слабый уровень»

Попов: «Зенит» опозорился, проиграв «Сепахану». Очень слабый уровень»

19 февраля 2023, 11:37
6

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов оценил поражение «Зенита» от иранского «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу – это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, со плохой ли тренированностью команды или не тем настроем, но уровень очень слабый.

Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры, всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», – считает Попов.

  • Состав «Зенита» в 16 раз дороже, чем у «Сепахана».
  • «Сепахан» в чемпионате Ирана в среднем забивает 1,55 гола за матч.
  • «Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Сепахан
Комментарии (6)
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Taps
1676798646
Позор Семаку. Лишить его 1 млн.евриков !
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Эном айс
1676801323
Вновь из (гардероппа) высунулась ж.па. Ахх , что? Да ничего.Лёша гардеробщик.. ---- Что ни Лёша,то-подарок обществу.. Самому стыдно.(
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serglider
1676804343
Да в общем все хороши! Из года в год ВСЕ российские клубы "обновляют" уровень дна, к которому они активно стремятся))) Почему Зеня должен оставаться в стороне? Тем более, что еврокубки ему не грозят, так что можно прикупить относительно бюджетных футболеров, что бы их хватило взять первенство РПЛ.
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Завулон new new
1676805510
Бывший защитник «Рубина», «Амкара»...Я, понял больше не у кого спросить ?
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balam
1676817186
с судьями недоработали.великому клубу стыдно
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