Попов: «Зенит» опозорился, проиграв «Сепахану». Очень слабый уровень»

Бывший защитник «Рубина», «Амкара» Алексей Попов оценил поражение «Зенита» от иранского «Сепахана» (0:2) в товарищеском матче.

«Зенит» очень расслаблен, я не понимаю их уровень в данной ситуации. Но проиграть иранскому клубу – это, конечно, позор. Так не должно быть у команды, которая стремится выходить из группы в Лиге чемпионов. Я не знаю, с чем это связано, со плохой ли тренированностью команды или не тем настроем, но уровень очень слабый.

Профессиональная команда, футболисты, которые стремятся в главные турниры, всегда хотят побеждать, сейчас бы просто охренели от такого результата в матче против «Сепахана», – считает Попов.

Состав «Зенита» в 16 раз дороже, чем у «Сепахана».

«Сепахан» в чемпионате Ирана в среднем забивает 1,55 гола за матч.

«Зенит» с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

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