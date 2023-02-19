Экс-игрок «Рубина» Кабзе назвал место РПЛ среди других чемпионатов

Бывший форвард «Рубина» Хасан Кабзе считает чемпионат Турции сильнее российского.

«Честно, сложно сказать, какое место занимает РПЛ в мировом рейтинге. Думаю, список такой: Англия, Нидерланды, Испания, Италия, Франция, Турция и Россия. Седьмое место в мире, как мне кажется, заслуженно.

Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ — в России упор на физический футбол, а у нас — на тактику, мы нацелены на атакующую игру. Наша лига стала сильнее, у нас много высококачественных игроков», – сказал Кабзе.

Нападающий был в «Рубине» в 2007-2010 годах.

С командой он дважды брал РПЛ.

Кабзе закончил карьеру в 2017 году.

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