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    Экс-игрок «Рубина» Кабзе назвал место РПЛ среди других чемпионатов

    Бывший форвард «Рубина» Хасан Кабзе считает чемпионат Турции сильнее российского.

    «Честно, сложно сказать, какое место занимает РПЛ в мировом рейтинге. Думаю, список такой: Англия, Нидерланды, Испания, Италия, Франция, Турция и Россия. Седьмое место в мире, как мне кажется, заслуженно.

    Чемпионат Турции сильнее и качественнее РПЛ — в России упор на физический футбол, а у нас — на тактику, мы нацелены на атакующую игру. Наша лига стала сильнее, у нас много высококачественных игроков», – сказал Кабзе.

    • Нападающий был в «Рубине» в 2007-2010 годах.
    • С командой он дважды брал РПЛ.
    • Кабзе закончил карьеру в 2017 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2167

      LOKOfanatik19 44 минуты назад

      Тогда уж 8, Португалию забыли )

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