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    «Он круче». Экс-игрок «Алании» Валентич сравнил Захаряна и Мудрика

    Бывший защитник «Алании» Никола Валентич сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и игрока «Челси» Михаила Мудрика.

    «Переход Захаряна в «Челси»? От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных — решать только тренеру. Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь — играть в основе. Ничего невозможного нет.

    Мое мнение: Захарян круче Михаила Мудрика», — отметил Валентич.

    • «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
    • За Мудрика «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро.
    • В 5 матчах за «Челси» у Мудрика нет результативных действий и ударов в створ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 09:04
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2894

      Play 55 минут назад

      Ерунда, видел Мудрика и в этом сезоне, и в прошлом. Он по всем характеристикам круче Захаряна, и быстрее, и техничнее, по спортивному голоднее и злее. А Захаряна накормили брехливыми слухами о Челси, и он как сытый кот в этом сезоне играет. Просто в Челси сейчас хаос творится, никто не понимает, что происходит и что делать, что тут вообще можно показать сейчас. Ясно, что Мудрик не был готов к основе Челси сразу после перехода, это просто глупо. Поработает, привыкнет, освоится, это не будет второй Азар безусловно, но своё дело сделает ещё.

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      Рейтинг: +342

      TANNER > Play 36 минут назад

      ничего подобного, Мудрик это дно донее донного, единственное качество которого пнуть мяч и побежать. Он даже открываться не умеет, у него нет даже малейшего понятия по тому как нужно забегать и куда. Единственное что у него есть это скорость. За что Челси отдал 100 млн это вопрос. Откуда не него вообще такая дрочка я не понимаю

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      Рейтинг: +2063

      alefreddy 1 час назад

      турецкие клубы для них

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      Рейтинг: +1576

      Artemka444 2 часа назад

      Почему тогда захарян не забивает по 30 мячей за клуб!!!

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      Рейтинг: +2167

      LOKOfanatik19 > Artemka444 39 минут назад

      А Мудрик что забивал ? Хотя бы 20 или 15 за сезон? Оба классные игроки, пусть растут и развиваются...

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      Рейтинг: +893

      Suvorov51 2 часа назад

      Да оба круты, как бабья жопа.......

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