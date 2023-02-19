«Он круче». Экс-игрок «Алании» Валентич сравнил Захаряна и Мудрика

Ерунда, видел Мудрика и в этом сезоне, и в прошлом. Он по всем характеристикам круче Захаряна, и быстрее, и техничнее, по спортивному голоднее и злее. А Захаряна накормили брехливыми слухами о Челси, и он как сытый кот в этом сезоне играет. Просто в Челси сейчас хаос творится, никто не понимает, что происходит и что делать, что тут вообще можно показать сейчас. Ясно, что Мудрик не был готов к основе Челси сразу после перехода, это просто глупо. Поработает, привыкнет, освоится, это не будет второй Азар безусловно, но своё дело сделает ещё.
Бывший защитник «Алании» Никола Валентич сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и игрока «Челси» Михаила Мудрика.
«Переход Захаряна в «Челси»? От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных — решать только тренеру. Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь — играть в основе. Ничего невозможного нет.
Мое мнение: Захарян круче Михаила Мудрика», — отметил Валентич.
- «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
- За Мудрика «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро.
- В 5 матчах за «Челси» у Мудрика нет результативных действий и ударов в створ.
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