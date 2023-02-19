«Он круче». Экс-игрок «Алании» Валентич сравнил Захаряна и Мудрика

Бывший защитник «Алании» Никола Валентич сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и игрока «Челси» Михаила Мудрика.

«Переход Захаряна в «Челси»? От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных — решать только тренеру. Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь — играть в основе. Ничего невозможного нет.

Мое мнение: Захарян круче Михаила Мудрика», — отметил Валентич.

«Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.

За Мудрика «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро.

В 5 матчах за «Челси» у Мудрика нет результативных действий и ударов в створ.

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