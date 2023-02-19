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  • «Он круче». Экс-игрок «Алании» Валентич сравнил Захаряна и Мудрика

«Он круче». Экс-игрок «Алании» Валентич сравнил Захаряна и Мудрика

19 февраля 2023, 09:04
5

Бывший защитник «Алании» Никола Валентич сравнил полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и игрока «Челси» Михаила Мудрика.

«Переход Захаряна в «Челси»? От этого мира можно всего ожидать. Если не смотреть на политическую сторону вопроса, то это вполне возможно, почему нет. Но играл бы он или сидел на скамейке запасных — решать только тренеру. Но у Арсена есть качества, их просто нужно показать. Это как взлетная полоса, надо разбежаться и взлететь — играть в основе. Ничего невозможного нет.

Мое мнение: Захарян круче Михаила Мудрика», — отметил Валентич.

  • «Челси» не смог купить Захаряна летом из-за санкций.
  • За Мудрика «Челси» заплатил 70+30 миллионов евро.
  • В 5 матчах за «Челси» у Мудрика нет результативных действий и ударов в створ.

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Источник: «РБ Спорт»
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси Динамо Захарян Арсен Мудрик Михаил
Комментарии (5)
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Artemka444
1676789084
Почему тогда захарян не забивает по 30 мячей за клуб!!!
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alefreddy
1676792229
турецкие клубы для них
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1676794365
Ерунда, видел Мудрика и в этом сезоне, и в прошлом. Он по всем характеристикам круче Захаряна, и быстрее, и техничнее, по спортивному голоднее и злее. А Захаряна накормили брехливыми слухами о Челси, и он как сытый кот в этом сезоне играет. Просто в Челси сейчас хаос творится, никто не понимает, что происходит и что делать, что тут вообще можно показать сейчас. Ясно, что Мудрик не был готов к основе Челси сразу после перехода, это просто глупо. Поработает, привыкнет, освоится, это не будет второй Азар безусловно, но своё дело сделает ещё.
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