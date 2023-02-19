Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008

    Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил игру форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

    — Кокорин забил девятый гол на Кипре. Мог бы он вернуться в РПЛ? Ему уже 31.

    — Его конституция тела позволяет ему спокойно играть в этом возрасте. Что такое чуть за 30? Другой вопрос — у меня нет понимания, в каком он состоянии сейчас. Но то, что, по моему субъективному мнению, он был одним из самых талантливых игроков своего поколения, это точно. Он и Федор Смолов — две главные звезды для меня после Андрея Аршавина и той команды, которая брала бронзу Евро‑2008.

    • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
    • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.
    • Кокорин – участник ЧМ-2014.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Непомнящий оценил игру Головина в составе «Монако»
    Непомнящий: «Дзюба привык, что на него в раздевалке смотрят снизу вверх»
    Непомнящий: «Я против того, что российские футболисты уезжали играть в Европу» 3
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2023 00:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +896

      Suvorov51 19 февраля, 09:17

      Да Какошка был силен, но как говорят не судьба, слишком рано понял что бабло решают все, а возможно подсказали, но что был талант, то спору нет, да и его дружок Мамай хорош был, но ........... вот она была и нету

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4875

      алдан2014 19 февраля, 09:11

      Не могу понять,что все специалисты трясутся с Кокориным. Если был какой талант,то чел зарыл его собственными руками. По мне так его друг Мамаев более проявил себя в футболе. В силу характера. А это в спорте 50 процентов успеха

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11