Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил игру форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

— Кокорин забил девятый гол на Кипре. Мог бы он вернуться в РПЛ? Ему уже 31.

— Его конституция тела позволяет ему спокойно играть в этом возрасте. Что такое чуть за 30? Другой вопрос — у меня нет понимания, в каком он состоянии сейчас. Но то, что, по моему субъективному мнению, он был одним из самых талантливых игроков своего поколения, это точно. Он и Федор Смолов — две главные звезды для меня после Андрея Аршавина и той команды, которая брала бронзу Евро‑2008.

Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.

Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.

Кокорин – участник ЧМ-2014.

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