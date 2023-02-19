Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008

Непомнящий назвал двух самых талантливых игроков России после поколения Евро-2008

19 февраля 2023, 00:38
1

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» Валерий Непомнящий оценил игру форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина.

— Кокорин забил девятый гол на Кипре. Мог бы он вернуться в РПЛ? Ему уже 31.

— Его конституция тела позволяет ему спокойно играть в этом возрасте. Что такое чуть за 30? Другой вопрос — у меня нет понимания, в каком он состоянии сейчас. Но то, что, по моему субъективному мнению, он был одним из самых талантливых игроков своего поколения, это точно. Он и Федор Смолов — две главные звезды для меня после Андрея Аршавина и той команды, которая брала бронзу Евро‑2008.

  • Кокорин принадлежит «Фиорентине», куда должен вернуться летом.
  • Россиянин – 2-й бомбардир сезона чемпионата Кипра.
  • Кокорин – участник ЧМ-2014.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

Еще по теме:
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России 1
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации 3
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Арис Фиорентина Смолов Федор Кокорин Александр Непомнящий Валерий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1676787077
Не могу понять,что все специалисты трясутся с Кокориным. Если был какой талант,то чел зарыл его собственными руками. По мне так его друг Мамаев более проявил себя в футболе. В силу характера. А это в спорте 50 процентов успеха
Ответить
Главные новости
«Спартак» и «Динамо» быстро обменялись голами в дерби
19:03
Мнение Матюнина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:45
РПЛ. «Динамо Мх» обыграло «Родину» (2:0) и догнало «Зенит»
18:15
4
«Становится проблемой»: во Франции есть претензии к Сафонову
17:17
4
Мостовой удалил свой антизенитовский пост
16:55
13
Орлов выявил бесполезного игрока в «Зените»
16:14
10
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Все новости
Все новости
Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
18:28
1
Обзор матча «Динамо Мх» – «Родина» голы и лучшие моменты (Видео)
18:14
1
Путин присвоил Черданцеву почетное звание
17:52
6
«Рубин» намерен избавиться от Дзюбы
17:45
2
Тренер «ПСЖ» отреагировал на критику Сафонова
17:33
3
«Локо» Ротенберга купит вратаря и отдаст его «Сочи» Ротенберга
16:37
7
РПЛ. «Оренбург» и «Акрон» устроили голевую перестрелку (2:2)
15:58
9
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:58
1
Новая информация о Головине в «Спартаке»
15:49
6
Губерниев объяснил, почему «Спартак» победит «Динамо»
15:36
9
Соболев прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
15:21
3
Выявлен клуб РПЛ, который будет играть, как «ПСЖ»
14:59
5
Вратарь «Зенита»: «Мы полностью переиграли ЦСКА»
14:49
14
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак»
14:38
7
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
14:30
2
Прогноз Кураньи на дерби «Динамо» – «Спартак»
14:16
5
ЦСКА пошел за 12-миллионным участником ЧМ-2026
13:53
2
Разбор Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
13:33
18
Реакция Губерниева на Мостового в «Локомотиве»
13:25
Рабинер прокомментировал неожиданное поражение «Зенита» от ЦСКА
13:14
6
Соболев дал обещание фанатам «Зенита»
13:07
7
Наркомана с 82 матчами за Англию предлагают клубам РПЛ
12:56
35
Орлов разобрал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
12:34
6
«Выпустили, чтобы рассмешить?»: фанаты «Зенита» – об игроке команды
12:26
7
Ривалдо назвал российского игрока, который ближе всех к «Золотому мячу»
12:19
1
Сафонов на грани потери места в основе «ПСЖ»
12:05
10
Соболев извинился перед фанатами «Зенита»
11:41
6
Семак высказался о трансферной работе «Зенита» на остаток окна
11:22
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+