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    Аленичев-младший: «Отец постоянно выносит мне мозг»

    Сын Дмитрия Аленичева Даниил рассказал о советах отца.

    • 18-летний Аленичев находится в системе португальского «Лейшойша».
    • Игрок родился в Москве.
    • Его отец выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

    «Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», – сказал Даниил Аленичев.

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    Источник: Sport24

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