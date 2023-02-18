Аленичев-младший: «Отец постоянно выносит мне мозг»

Сын Дмитрия Аленичева Даниил рассказал о советах отца.

18-летний Аленичев находится в системе португальского «Лейшойша».

Игрок родился в Москве.

Его отец выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

«Что касается тренировок, то он уже давно поделился опытом, и я им пользовался. Главное, что он мне регулярно повторяет: «Надо играть». Можно сказать, мозг мне этим постоянно выносит, ха-ха. Сейчас наступил другой момент. Посмотрим, что будет говорить, когда начну играть», – сказал Даниил Аленичев.

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