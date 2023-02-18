Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лебеденко рассказал, когда последний раз испытывал гордость за российский футбол

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко уже более десяти лет не испытывает гордости за отечественный футбол.

    — Когда в последний раз испытывали гордость за российский футбол?

    — В 2008-м. Поколение, выигравшее бронзу чемпионата Европы, сильнейшее в российской истории, на мой взгляд. Люди из той сборной заслуженно получили приглашения из-за рубежа.

    — Какую черту своего характера считаете самой сильной?

    — Пусть будет сила воли. Хотя мой преподаватель по этому предмету — жена, у нее сила воли еще больше. Каждый день вставать в шесть утра, собирать в школу и на тренировки трех детей, следить за домом, решать массу бытовых проблем… На ее фоне я просто играю в футбол.

    • В 2008 году сборную России тренировал Гус Хиддинк.
    • Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
    • Лебеденко – воспитанник «Торпедо».

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «Это зло». Лебеденко против бюджетных денег в футболе
    Лебеденко: «Очень жаль, что в 25 лет меня не взяли за шкирку и не вывезли в Европу»
    Лебеденко усомнился в профессионализме российских журналистов
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:41
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11