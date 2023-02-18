Лебеденко рассказал, когда последний раз испытывал гордость за российский футбол

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко уже более десяти лет не испытывает гордости за отечественный футбол.

— Когда в последний раз испытывали гордость за российский футбол?

— В 2008-м. Поколение, выигравшее бронзу чемпионата Европы, сильнейшее в российской истории, на мой взгляд. Люди из той сборной заслуженно получили приглашения из-за рубежа.

— Какую черту своего характера считаете самой сильной?

— Пусть будет сила воли. Хотя мой преподаватель по этому предмету — жена, у нее сила воли еще больше. Каждый день вставать в шесть утра, собирать в школу и на тренировки трех детей, следить за домом, решать массу бытовых проблем… На ее фоне я просто играю в футбол.

В 2008 году сборную России тренировал Гус Хиддинк.

Сейчас Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Лебеденко – воспитанник «Торпедо».

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