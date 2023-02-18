«Локомотив» установил разную цену на Баринова для «Зенита» и иностранных клубов

«Локомотив» определился со стоимостью полузащитника Дмитрия Баринова.
Клуб готов отпустить его за границу за 7-8 миллионов евро.
Если же речь будет идти о трансфере в «Зенит», то цена вырастет до 10-12 миллионов.
- 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
- За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
- С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова