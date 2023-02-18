Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Локомотив» установил разную цену на Баринова для «Зенита» и иностранных клубов

    «Локомотив» определился со стоимостью полузащитника Дмитрия Баринова.

    Клуб готов отпустить его за границу за 7-8 миллионов евро.

    Если же речь будет идти о трансфере в «Зенит», то цена вырастет до 10-12 миллионов.

    • 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    В «Зените» отреагировали на слухи о возможном обмене Кузяева на Баринова 4
    Стало известно, при каком условии «Зенит» может подписать Баринова 5
    Дзюба – Баринову: «Думал, без меня, Димочка? А без меня никуда! В городе новый шериф» 6
    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:42
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      dvergerger 14 минут назад

      Распродажа (Таможенный конфискат). Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, всего за полцены.------ https://mxnzp.com/sl/p0mu

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Литейный 4 (returned) 1 час назад

      Их политика смахивает на поляков. Дайте нам покушать, а то вам под дверь нечем сходить. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3926

      Kollljan 1 час назад

      Да пусть в своём мёртвом Локомотиве и сидит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20600

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну правильно - так бывает, когда переход игрока может усилить ПРЯМОГО конкурента )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Литейный 4 (returned) > Persona_non_Grata 59 минут назад

      Кто там конкурент? Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +613

      Теркчанин 1 час назад

      Пойдет по стопам Семенова,т.е.по наклонной вниз,нужно продавать пока есть спрос,потом будет поздно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2560

      АЛЕКС 58 2 часа назад

      А турки умнее,больше трёх за это ...... не давали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5109

      PAREVG. 2 часа назад

      Для Зенита цену нужно устанавливать не 10 - 12 миллионов, а 100 - 120...

      Пускай своих воспитанников наигрывают, а не скупают всех, кто хоть немного выделяется из общей массы.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +944

      matvei_72 > PAREVG. 1 час назад

      установить то можно, а кто купит...тем более что он и 7 млн не стоит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11208

      alp 2 часа назад

      чета мне подсказывает, что дело попахивает уголовочкой для некоторых локомотивистых

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11