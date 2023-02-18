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  • «Локомотив» установил разную цену на Баринова для «Зенита» и иностранных клубов

«Локомотив» установил разную цену на Баринова для «Зенита» и иностранных клубов

18 февраля 2023, 15:42
8

«Локомотив» определился со стоимостью полузащитника Дмитрия Баринова.

Клуб готов отпустить его за границу за 7-8 миллионов евро.

Если же речь будет идти о трансфере в «Зенит», то цена вырастет до 10-12 миллионов.

  • 26-летний Баринов – воспитанник и капитан «Локо».
  • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
  • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Баринов Дмитрий
Комментарии (8)
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alp
1676724664
чета мне подсказывает, что дело попахивает уголовочкой для некоторых локомотивистых
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PAREVG.
1676724814
Для Зенита цену нужно устанавливать не 10 - 12 миллионов, а 100 - 120... Пускай своих воспитанников наигрывают, а не скупают всех, кто хоть немного выделяется из общей массы.
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АЛЕКС 58
1676726156
А турки умнее,больше трёх за это ...... не давали.
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Теркчанин
1676726839
Пойдет по стопам Семенова,т.е.по наклонной вниз,нужно продавать пока есть спрос,потом будет поздно.
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Persona_non_Grata
1676727957
Ну правильно - так бывает, когда переход игрока может усилить ПРЯМОГО конкурента )))
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Kollljan
1676729844
Да пусть в своём мёртвом Локомотиве и сидит.
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life85
1676735633
Зениту всё равно сколько он стоит , они всё равно не свои деньги платят.
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