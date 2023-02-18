«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Начало – в 20:30 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
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Ньюкасл: Ник Поуп – Фабиан Шер, Свен Ботман, Дэн Бeрн, Киран Триппьер – Шон Лонгстафф, Энтони Гордон, Жоэлинтон – Джейкоб Мерфи, Александер Исак, Эллиот Андерсон.
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Ливерпуль: Алиссон Бекер – Жоэль Матип, Эндрю Робертсон, Ибраима Конате, Трент Александр-Арнольд – Стефан Байчетич, Фабиньо, Джордан Хендерсон – Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Дарвин Нуньес.
Судья: Энтони Тэйлор (Англия)
- Матчей в сезоне: 15
- Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 20
Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.
В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.
Коэффициенты:
Прогноз на матч: фора «Ливерпуля» (0)