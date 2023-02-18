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    Прогнозы и коэффициенты на матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»: 24 тур АПЛ, 18 февраля 2023

    «Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Начало – в 20:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

    • Матчей в сезоне: 15
    • Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 20

    Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.

    В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

    Коэффициенты:

    • Победа Ньюкасла – 2.64
    • Ничья – 3.60
    • Победа Ливерпуля – 2.87

    Прогноз на матч: фора «Ливерпуля» (0)

    Где смотреть матч Ньюкасл – Ливерпуль

    Источник: «Бомбардир»

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