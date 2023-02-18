«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Начало – в 20:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Ориентировочные составы:

Судья: Энтони Тэйлор (Англия)

Матчей в сезоне: 15

Желтые карточки: 55 (3,7 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 20

Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.

В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

Коэффициенты:

Победа Ньюкасла – 2.64

Ничья – 3.60

Победа Ливерпуля – 2.87

Прогноз на матч: фора «Ливерпуля» (0)

Где смотреть матч Ньюкасл – Ливерпуль