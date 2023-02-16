Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Где смотреть матч «Ньюкасл» – «Ливерпуль»: 24 тур АПЛ, 18 февраля 2023

    «Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

    Кто победит в матче? Получи бонус в 17000 рублей и ставь на игру

    «Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 41 очко. «Ливерпуль» с 32 очками идет девятым.

    Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.

    В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

    • Игра состоится в субботу, 18 февраля.
    • Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
    • Начало – в 20:30 мск.

    Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ньюкасла» составляет 2,55, на выигрыш «Ливерпуля» – 2,75. На ничью можно поставить за 3,60.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:09
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11