«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

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«Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 41 очко. «Ливерпуль» с 32 очками идет девятым.

Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.

В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.

Игра состоится в субботу, 18 февраля.

Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.

Начало – в 20:30 мск.

Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ньюкасла» составляет 2,55, на выигрыш «Ливерпуля» – 2,75. На ничью можно поставить за 3,60.

Прогноз на матч Ньюкасл – Ливерпуль