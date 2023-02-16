«Ньюкасл» и «Ливерпуль» сыграют в матче 24-го тура АПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
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«Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея на счету 41 очко. «Ливерпуль» с 32 очками идет девятым.
Пять последних очных матчей: три победы «Ливерпуля», две ничьих.
В последний раз команды встречались 31 августа 2022 года – «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1.
- Игра состоится в субботу, 18 февраля.
- Встречу в прямом эфире покажет Setanta Sports.
- Начало – в 20:30 мск.
Букмекеры не видят в этом матче явного фаворита. Коэффициент на победу «Ньюкасла» составляет 2,55, на выигрыш «Ливерпуля» – 2,75. На ничью можно поставить за 3,60.
Источник: «Бомбардир»