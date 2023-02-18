«Это зло». Лебеденко против бюджетных денег в футболе

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о своем отношении к тому, что многие российские клубы существуют за счет государства.

– Бюджетные деньги зло или благо для футбола?

– Зло, конечно. Клубы должны быть частными, большинство стран мира, не говоря про Европу, наглядный пример.

Все мы догадываемся, куда в футболе деваются бюджетные деньги.

Лебеденко – самый возрастной форвард РПЛ (39 лет).

В этом сезоне он забил 1 гол в 15 матчах чемпионата России.

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