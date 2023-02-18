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    «Это зло». Лебеденко против бюджетных денег в футболе

    Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о своем отношении к тому, что многие российские клубы существуют за счет государства.

    – Бюджетные деньги зло или благо для футбола?

    – Зло, конечно. Клубы должны быть частными, большинство стран мира, не говоря про Европу, наглядный пример.

    Все мы догадываемся, куда в футболе деваются бюджетные деньги.

    • Лебеденко – самый возрастной форвард РПЛ (39 лет).
    • В этом сезоне он забил 1 гол в 15 матчах чемпионата России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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