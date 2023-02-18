Лебеденко: «Очень жаль, что в 25 лет меня не взяли за шкирку и не вывезли в Европу»

39-летний нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко сожалеет, что играл только в России.

— О каком несовершенном поступке жалеете?

— О совершенных точно не жалею, в любом случае получил опыт. А так очень жаль, что не нашелся человек, который до 25 лет взял бы меня за шкирку и вывез в Европу. Пусть даже не в топ-чемпионат. Многим поступился бы ради того за то, чтобы попробовать себя там. Но поздно.

Лебеденко – уроженец Москвы и воспитанник «Торпедо».

С командой он выиграл прошлый сезон Первой лиги.

С «Локомотивом» Лебеденко брал Суперкубок России в 2005 году.

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