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    Лебеденко: «Очень жаль, что в 25 лет меня не взяли за шкирку и не вывезли в Европу»

    39-летний нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко сожалеет, что играл только в России.

    — О каком несовершенном поступке жалеете?

    — О совершенных точно не жалею, в любом случае получил опыт. А так очень жаль, что не нашелся человек, который до 25 лет взял бы меня за шкирку и вывез в Европу. Пусть даже не в топ-чемпионат. Многим поступился бы ради того за то, чтобы попробовать себя там. Но поздно.

    • Лебеденко – уроженец Москвы и воспитанник «Торпедо».
    • С командой он выиграл прошлый сезон Первой лиги.
    • С «Локомотивом» Лебеденко брал Суперкубок России в 2005 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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