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    Леандро Фернандес: «Погода в Москве? Мне хорошо даже в -30»

    Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, как переносил московские морозы.

    «По приезде в Москву с самого начала все было замечательно. Холод меня не пугает, мне хорошо даже в минус 30 градусов. Я и моя семья всегда жили в Москве, у нас никогда не было никаких проблем в городе ни с передвижением, ни с, например, снегом», – сказал аргентинец.

    • Фернандес на прошлой неделе приехал в Москву, чтобы поучаствовать в традиционном «Кубке легенд».
    • Аргентинец играл за «Динамо» в 2006-2014 годах.
    • Игрок брал с командой бронзу РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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