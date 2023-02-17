Леандро Фернандес: «Погода в Москве? Мне хорошо даже в -30»

Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес рассказал, как переносил московские морозы.

«По приезде в Москву с самого начала все было замечательно. Холод меня не пугает, мне хорошо даже в минус 30 градусов. Я и моя семья всегда жили в Москве, у нас никогда не было никаких проблем в городе ни с передвижением, ни с, например, снегом», – сказал аргентинец.

Фернандес на прошлой неделе приехал в Москву, чтобы поучаствовать в традиционном «Кубке легенд».

Аргентинец играл за «Динамо» в 2006-2014 годах.

Игрок брал с командой бронзу РПЛ.

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