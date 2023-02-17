Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов недоволен, как жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась в интервью 2021 года о Дмитрии Аленичеве.

«Если взять условного Аленичева, помните, как в одном из интервью Салихова, сидя и накрашивая ногти, сказала, что у него сальные волосы. Подожди, это ведь часть твоей истории. Ну, окей, это человек, который хоть и не с твоей командой, но выиграл кубок, играл в сборной страны.

Сколько у него матчей за «Спартак», он, условно, пятикратный чемпион в составе красно-белых, и ты про него говоришь, что у него сальные волосы? Вы соображаете, что говорите?» – возмутился Радимов.

Аленичев выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

Он тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах.

Сейчас Аленичев без работы.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!