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  • Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева

Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева

17 февраля 2023, 19:52
5

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов недоволен, как жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась в интервью 2021 года о Дмитрии Аленичеве.

«Если взять условного Аленичева, помните, как в одном из интервью Салихова, сидя и накрашивая ногти, сказала, что у него сальные волосы. Подожди, это ведь часть твоей истории. Ну, окей, это человек, который хоть и не с твоей командой, но выиграл кубок, играл в сборной страны.

Сколько у него матчей за «Спартак», он, условно, пятикратный чемпион в составе красно-белых, и ты про него говоришь, что у него сальные волосы? Вы соображаете, что говорите?» – возмутился Радимов.

  • Аленичев выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».
  • Он тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах.
  • Сейчас Аленичев без работы.

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Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Аленичев Дмитрий Радимов Владислав Салихова Зарема
Комментарии (5)
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R_a_i_n
1676652939
Изредка Буланов говорит правдивые вещи.
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jek718875
1676653585
А Мостовой последний раз мыл голову в 10 классе, перед выпускным
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NewLife
1676655092
У Буланова фетиш - ему нравятся мужчины с грязными волосами, заиграл гормон и он выволок материал аж от 21-го года, наверное, с виагрой не рассчитал.
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DOCTOR PENALTY
1676656241
А Зарему кто-нибудь видел с мытой головой?...
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Нуф-Нуф
1676659672
Главное, чтобы подмывался.
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