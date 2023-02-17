Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов недоволен, как жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась в интервью 2021 года о Дмитрии Аленичеве.

    «Если взять условного Аленичева, помните, как в одном из интервью Салихова, сидя и накрашивая ногти, сказала, что у него сальные волосы. Подожди, это ведь часть твоей истории. Ну, окей, это человек, который хоть и не с твоей командой, но выиграл кубок, играл в сборной страны.

    Сколько у него матчей за «Спартак», он, условно, пятикратный чемпион в составе красно-белых, и ты про него говоришь, что у него сальные волосы? Вы соображаете, что говорите?» – возмутился Радимов.

    • Аленичев выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».
    • Он тренировал «Спартак» в 2015-2016 годах.
    • Сейчас Аленичев без работы.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    «А так можно?». Зарема вспомнила, как «Зенит» занес Матюнину в судейскую футболку Халка 11
    Зарема: «Будь Кофрие на кубковом матче с «Зенитом», Родригао больше так высоко не задирал бы ноги» 25
    Зарема ответила Глебову, который объяснил свой отказ от перехода в «Спартак» тем, что не все решают деньги 13
    Источник: ютуб-канал СБГ ШОУ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:52
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +124

      Нуф-Нуф 2 минуты назад

      Главное, чтобы подмывался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24217

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      А Зарему кто-нибудь видел с мытой головой?...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17021

      NewLife 1 час назад

      У Буланова фетиш - ему нравятся мужчины с грязными волосами, заиграл гормон и он выволок материал аж от 21-го года, наверное, с виагрой не рассчитал.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      dauzhhhhh > NewLife 36 минут назад

      О чем ты ? Разговор о том что Зарема разсказала в интервью ----"Ленечка (Федуну) не бери его тренером, у него волосы сальные ( про Аленичева).
      Весь смысл в том, что тренера для Спартака выбирали не по его мастерству, а а по его волосам....))) Самый прикол---телка Федуна решала, не он.
      NewLife считаешь это нормально ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13186

      Алексей З 1 час назад

      Сказала в 21-ом году !!!
      Вам что дуракам больше писать не о чем ?
      А что она в 18-ом или 19-ом сказала ? а когда в школе училась ?
      Дебилизм.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18

      dauzhhhhh > Алексей З 32 минуты назад

      Да лан...Ну был такой косяк в Спартаке. Ты ведь за дебилизм хозяев Спартака не должен отвечать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +916

      г.Онега 1 час назад

      а болельщики зенита2 возмущены его тренерскими способностями

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1935

      jek718875 1 час назад

      А Мостовой последний раз мыл голову в 10 классе, перед выпускным

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11878

      R_a_i_n 1 час назад

      Изредка Буланов говорит правдивые вещи.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11