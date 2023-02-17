Кавазашвили сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне. Это не «Зенит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не сомневается в чемпионстве команды.
«Есть ли у «Зенита» админресурс? Отказываюсь это комментировать. Не травите меня с руководством «Зенита», у вас есть свое мнение — напишите от себя. Это провокация.
Что касается «Спартака», то я уверен, что в этом сезоне они станут чемпионами. Так и будет!» – сказал Кавазашвили.
- «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
- Турнир возобновится в марте.
- «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»