Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кавазашвили сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне. Это не «Зенит»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не сомневается в чемпионстве команды.

    «Есть ли у «Зенита» админресурс? Отказываюсь это комментировать. Не травите меня с руководством «Зенита», у вас есть свое мнение — напишите от себя. Это провокация.

    Что касается «Спартака», то я уверен, что в этом сезоне они станут чемпионами. Так и будет!» – сказал Кавазашвили.

    • «Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.
    • Турнир возобновится в марте.
    • «Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Радимов возмутился словами Заремы про «сальные волосы» Аленичева
    «Вступаю в ряды красно-белых». Теннисистка Потапова выложила фото в футболке «Спартака» 1
    «Провоцирует соперников, дорисовывает нарушения». Судья Казарцев – о Соболеве 7
    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2572

      fakeid 1 минуту назад

      Дик Беддос — журналист торонтской газеты «Глоб энд Мейл» — перед началом серии заявил, что съест свою статью, если русские выиграют хотя бы один матч. После поражения канадцев в первом матче он приехал в отель в Торонто, где жили советские хоккеисты и выполнил своё обещание — закусил газетой со статьёй

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2572

      fakeid > fakeid 22 секунды назад

      кавазашвили слабо распечатать свои слова и достать этот листок в мае за обедом?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11