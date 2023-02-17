Кавазашвили сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне. Это не «Зенит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не сомневается в чемпионстве команды.

«Есть ли у «Зенита» админресурс? Отказываюсь это комментировать. Не травите меня с руководством «Зенита», у вас есть свое мнение — напишите от себя. Это провокация.

Что касается «Спартака», то я уверен, что в этом сезоне они станут чемпионами. Так и будет!» – сказал Кавазашвили.

«Спартак» отстает от «Зенита» на 6 очков.

Турнир возобновится в марте.

«Спартак» не брал РПЛ с сезона-2016/17.

ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!