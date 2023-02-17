«Динамо» дешевле его не отдаст». Орещук раскрыл размер отступных в контракте Захаряна

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сколько потенциальному покупателю придется заплатить за полузащитника Арсена Захаряна.

«У Захаряна отступные 25 миллионов евро для всех клубов. «Динамо» дешевле его не отдаст, у них нет проблем с финансами», – заявил Орещук.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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