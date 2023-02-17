Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Динамо» дешевле его не отдаст». Орещук раскрыл размер отступных в контракте Захаряна

    Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, сколько потенциальному покупателю придется заплатить за полузащитника Арсена Захаряна.

    «У Захаряна отступные 25 миллионов евро для всех клубов. «Динамо» дешевле его не отдаст, у них нет проблем с финансами», – заявил Орещук.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом россиянин мог перейти в «Челси», но сделка сорвалась из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    ЛЧ и РПЛ возвращаются после зимней паузы. Следите за главными матчами с бонусом в 17000 рублей!

    Новости по теме
    Кавазашвили: «Захарян достоин большего, чем «Галатасарай» 2
    Захарян отказался переходить в «Галатасарай». Он поедет только в топ-чемпионат 6
    Агент Захаряна прокомментировал новость о переходе игрока «Динамо» в «Галатасарай» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13165

      Алексей З 40 минут назад

      Всё идёт от того , что рентабельностью никто в России не заморачивается. Из 16 клубов 15 на госбюджете и им поХ на самоокупаемость. Вот написали 25 и дайте и поХ , что он и 10 не стоит,
      не из своего же кормана команда содержится

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3542

      Axe111 1 час назад

      25кк за пустоту)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11