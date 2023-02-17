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    РФС и Медиалига планируют провести матч в годовщину игры в Сталинграде

    Основатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал о планах на третий сезон турнира.

    «Третий сезон МФЛ начнется 27-29 апреля.

    Есть вероятность, что открытие сезона мы проведем совместно с РФС матчем, приуроченным к годовщине футбольной игры в Сталинграде в 1943 году.

    Возможно, игры команд лиги состоятся в Волгограде в преддверии ретро-матча.

    Также мы не стоим на месте, помимо суперинтересной графики и нововведeнных правил, которые даже уже РПЛ сейчас пробует интегрировать.

    Кончено, мы еще будем вводить что-то новое, но не могу об этом говорить, так как это некий сюрприз и хотелось бы, чтобы он остался таковым до момента реализации.

    Также в третьем сезоне МФЛ мы планируем задействовать как минимум четыре или пять стадионов чемпионата мира для матчей лиги. Думаю, что это будет интересно с точки зрения географии и самих игр на данных аренах.

    На этих стадионах будут играть большие команды, что должно вылиться во внушительное количество зрителей на трибунах», – заявил Осипов.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13165

      Алексей З 1 час назад

      Никогда не слышал про матч в Сталинграде.
      У меня дед под Сталинградом погиб в октябре 42-го .
      Я его поминаю , но какой наХ футбол...
      В этой стране хоть что-то Святое есть или всё на пропаганду спустили ?

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