На матч «Зенита» в Иране продано 40 тысяч билетов

Товарищеский матч «Зенита» с «Спаханом» вызвал большой ажиотаж в Иране.

По информации «Матч ТВ», на игру в иранском Исфахане продано порядка 40 тысяч билетов. Из Санкт-Петербурга прилетели около 100 болельщиков «Зенита».

Матч «Сепахан» – «Зенит» состоится сегодня, 17 февраля.

Начало встречи – в 15:00 мск.

Ира пройдет на домашнем стадионе «Сепахана», который вмещает 75 тысяч зрителей.

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