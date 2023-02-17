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    На матч «Зенита» в Иране продано 40 тысяч билетов

    Товарищеский матч «Зенита» с «Спаханом» вызвал большой ажиотаж в Иране.

    По информации «Матч ТВ», на игру в иранском Исфахане продано порядка 40 тысяч билетов. Из Санкт-Петербурга прилетели около 100 болельщиков «Зенита».

    • Матч «Сепахан» – «Зенит» состоится сегодня, 17 февраля.
    • Начало встречи – в 15:00 мск.
    • Ира пройдет на домашнем стадионе «Сепахана», который вмещает 75 тысяч зрителей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 10:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17694

      ilichkadr 23 минуты назад

      Это к тому, что за Зенит болеют только жители Санкт-Петербурга и его окрестностей.

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