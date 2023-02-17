На матч «Зенита» в Иране продано 40 тысяч билетов

Это к тому, что за Зенит болеют только жители Санкт-Петербурга и его окрестностей.
Товарищеский матч «Зенита» с «Спаханом» вызвал большой ажиотаж в Иране.
По информации «Матч ТВ», на игру в иранском Исфахане продано порядка 40 тысяч билетов. Из Санкт-Петербурга прилетели около 100 болельщиков «Зенита».
- Матч «Сепахан» – «Зенит» состоится сегодня, 17 февраля.
- Начало встречи – в 15:00 мск.
- Ира пройдет на домашнем стадионе «Сепахана», который вмещает 75 тысяч зрителей.
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