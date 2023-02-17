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    Кроос: «УЕФА создала Лигу наций, которая никому не нужна. К нам больше не прислушиваются – вот почему важно обсудить Суперлигу»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил идею создания Суперлиги.

    «Мы слышим только точку зрения УЕФА, причем слишком часто. Но почему для УЕФА нормально создать Лигу наций, которая никому не нужна? И никто не задает вопросы этой организации.

    Вот почему важно обсудить другие предложение – вроде Суперлиги. Есть ощущение, что к нам больше не прислушиваются», – заявил Кроос.

    • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
    • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
    • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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    Источник: AS

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