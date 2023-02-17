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  • Кроос: «УЕФА создала Лигу наций, которая никому не нужна. К нам больше не прислушиваются – вот почему важно обсудить Суперлигу»

Кроос: «УЕФА создала Лигу наций, которая никому не нужна. К нам больше не прислушиваются – вот почему важно обсудить Суперлигу»

17 февраля 2023, 07:59
6

Полузащитник «Реала» Тони Кроос оценил идею создания Суперлиги.

«Мы слышим только точку зрения УЕФА, причем слишком часто. Но почему для УЕФА нормально создать Лигу наций, которая никому не нужна? И никто не задает вопросы этой организации.

Вот почему важно обсудить другие предложение – вроде Суперлиги. Есть ощущение, что к нам больше не прислушиваются», – заявил Кроос.

  • О создании Суперлиги было объявлено в ночь на 19 апреля 2021 года, спустя 2 дня проект приостановили.
  • Изначально в число участников турнира входили 12 клубов из Англии, Испании и Италии.
  • До сих пор не отказались от участия в Суперлиге «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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Источник: AS
Испания. Примера Суперлига Реал Кроос Тони
Комментарии (6)
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сутулая собака и лисы
1676611763
с виду обычное мнение игрока, но нет, перед вами опасный звоночек. (далее строго мои размышления, мб не прав). перес создавая суперлигу сделал ошибку, он обсудил её с владельцами клубов и показал прибыль. но он не подготовил к этому ни болельщиков, ни игроков и тренеров. в итоге идею суперлиги смяли сами же болельщики (не совсем сами, но они приняли сторону уефа). теперь же скорее всего нас будут ждать подобные высказывания игроков. занесли денежку кросу, занесли денежку в сми, занесли денежку фанатскому движению. по сути это пропоганда. в общем руководители суперлиги явно учли ошибки и сменили стратегию. но у уефа тоже немало денег и тем более рычагов давления. ох и ах. где пахнет прибылью, всегда происходит какая-то *****.
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FanatSerj
1676619993
А причём тут клубы и Лига наций, мухи и котлеты в кучу Кросс намешал, Лига нация это коммерциализация товарищеских матчей СБОРНЫХ, которых было и так много, но они были хаотичны без турнира и какой-то спортивной мотивации. А так окна товарищеских матчей организовали в небольшой турнир со всеми плюшками наградами, трансляциями и опять же в нём задействованы и страны где футбол не очень развит, давая им ещё дополнительные турнирные матчи где они могут себя проявить и привлечь болельщиков. В очередной раз убеждаюсь что Суперлига это только бабки и про бабки никто там футбол развивать не собирается и спортивная составляющая там будет на последнем месте, если вообще будет.
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Давид59
1676621183
Я бы Тони возразил. (Думаю, он вряд-ли это прочтёт). Но всё же. Лига наций придумана вместо товарняков, которые проводились без всякой мотивации. УЕФА просто их упорядочила. И пирожок в качестве приза. К тому же количество игр сборных не добавилось. А вот с суперлигой всё сложнее. Здесь "обкрадываются" все страны, не входящие в топ 5. Они на клубном уровне с грандами не встретятся. И второй момент. Прослеживается явное желание, чтобы денежки из кармана УЕФА в свой направить.
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alefreddy
1676711806
думаю в ответ РФС поддержит
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