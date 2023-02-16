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  • Лебеденко усомнился в профессионализме российских журналистов

Лебеденко усомнился в профессионализме российских журналистов

16 февраля 2023, 23:37

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко раскритиковал работу журналистов, ожидающих комментарии футболистов после матчей.

– Почему не общаетесь в микст‑зонах, заставляя корреспондентов нервничать?

– Вы про то, как мне в спину кричали «остановитесь»? Понимаю, интервью тоже наша работа, но бывают моменты, когда не выходят из меня слова, чувствую – лучше промолчать.

Вообще стараюсь останавливаться, пусть даже новой плеяде журналистов стоит поработать над разнообразием вопросов.

И телефоны, направленные прямо в лицо, иной раз бесят. Просишь убрать, получаешь отказ.

Пресса может сказать, что я не суперфутболист, чтобы требовать к себе особого отношения, и будут правы. Но и я прав в том, что вашим коллегам не всегда хватает профессионализма.

Пошутил однажды в ответ на бесконечные вопросы про спортивное долголетие: курю и пью. Потом какой‑то парень три раза об этом переспрашивал, надеясь развить тему.

Что сказать, если нет понимания? И как реагировать на крики с 50 метров? Разворачиваться и бежать к направленным в лицо смартфонам?

  • Лебеденко – самый возрастной форвард РПЛ (39 лет).
  • В этом сезоне он забил 1 гол в 15 матчах чемпионата России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Торпедо Лебеденко Игорь
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